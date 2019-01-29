Цепная бензопила – нужная техника для работы в саду, на даче и при строительстве из древесины. После покупки или долгого перерыва в работе, капитального ремонта и смены деталей следует обязательно выполнить обкатку перед запуском агрегата.
Обкатка бензопилы перед запуском требуется для подготовки всех систем к частой эксплуатации. После замены деталей обкатка нужна для того, чтобы подогнать новый элемент к уже имеющимся механизмам. Это продлит срок использования агрегата и снизит количество поломок.
После покупки бензопилы двигатель особенно нуждается в обкатке, так как при сборке детали не настраивали относительно друг друга, поэтому положение каждого элемента может допускать погрешности. Процесс обкатки позволит точно подогнать внутренние механизмы и детали, контактирующие друг с другом.
Для процедуры обкатки потребуется масло. К его выбору следует подойти очень серьезно, в инструкции к бензопиле обычно указывается, какой смазочный материал подойдет именно для этой модели. Именно масло создает специальную пленку на поверхностях деталей, которые соприкасаются друг с другом. Смазанные механизмы лучше функционируют единой системой и снижается риск поломок.
Для двухтактных двигателей бензопил отлично подходят масла торговых марок, рекомендованных производителем (указывается в тхническом паспорте изделия), это снижает износ цилиндропоршневой группы. При выборе масла для бензопилы стоит остерегаться подделок и лучше останавливать свой выбор на синтетическом или полусинтетическом веществе (маркировка 2Т). Однако некоторые модели бензопил могут в сопроводительных документах иметь указанные рекомендации по использованию определенного типа масла.
Первый запуск агрегата новой пилы или после долгого перерыва и ремонта – важная процедура, влияющая на его дальнейшую благополучную эксплуатацию.
Для начала вам нужно подготовить топливную смесь. Она состоит из масла и бензина, разведенных в определенных пропорциях. Важно использовать свежую смесь, так как при длительном хранении (более 2 месяцев) топливо начинает портиться – начнутся процессы образования смолы, которая загрязнит камеру сгорания в двигателе. Стандартные пропорции масла и бензина: 1:25 или 1:50 (1 л бензина на 20 или 40 мл масла), если иное не предусмотрено в инструкции к агрегату. Полученную смесь заливаем в бензобак.
Если ваша пила после ремонта, то прежде чем заливать топливо в бак, прочистите и проверьте исправность внутренних каналов на рабочей шине агрегата, а также смажьте ведущую звезду.
Правила первого запуска бензопилы:
Обкатка бензопилы должна производиться в общем объеме не менее 4-х часов. Но это не относится к бензопилам таких производителей, как Partner, Stihl, Husqvarna: двигатели в агрегатах этих марок не могут долгое время работать на холостых оборотах – суммарно до 5 мин. Поэтому после прогазовки нужно сразу приступить к пилению тонкой древесины по следующей схеме: 2 секунды на средней скорости и 20 секунд на низких оборотах без пиления.
Пильная цепь тоже нуждается в специальной подготовке. Перед первым запуском ее нужно погрузить в масло на 2 часа. После этого вынуть, дать лишнему маслу стечь и установить на бензопилу. Натяжение должно быть таким, чтобы вы сами могли рукой проворачивать цепь, но она не должна провисать. Затем выполняется первый запуск пилы, проверка рабочего режима в течение нескольких минут, а после этого финальная проверка натяжения.
Направляющая шина не нуждается в особой подготовке.
Правильная обкатка бензопилы продлевает срок службы агрегата и позволяет избежать частого ремонта внутренних механизмов.
Помимо того, как провести обкатку пилы, для полноценной работы с инструментом вам нужно знать, как регулировать бензопилу правильно. Периодическая регулировка механизмов позволяет улучшить рабочие показатели агрегата и продлить срок эксплуатации.
Смотрите также: