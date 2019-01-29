Цепная бензопила – нужная техника для работы в саду, на даче и при строительстве из древесины. После покупки или долгого перерыва в работе, капитального ремонта и смены деталей следует обязательно выполнить обкатку перед запуском агрегата.

Обкатка бензопилы перед запуском требуется для подготовки всех систем к частой эксплуатации. После замены деталей обкатка нужна для того, чтобы подогнать новый элемент к уже имеющимся механизмам. Это продлит срок использования агрегата и снизит количество поломок.

После покупки бензопилы двигатель особенно нуждается в обкатке, так как при сборке детали не настраивали относительно друг друга, поэтому положение каждого элемента может допускать погрешности. Процесс обкатки позволит точно подогнать внутренние механизмы и детали, контактирующие друг с другом.

Для процедуры обкатки потребуется масло. К его выбору следует подойти очень серьезно, в инструкции к бензопиле обычно указывается, какой смазочный материал подойдет именно для этой модели. Именно масло создает специальную пленку на поверхностях деталей, которые соприкасаются друг с другом. Смазанные механизмы лучше функционируют единой системой и снижается риск поломок.

Для двухтактных двигателей бензопил отлично подходят масла торговых марок, рекомендованных производителем (указывается в тхническом паспорте изделия), это снижает износ цилиндропоршневой группы. При выборе масла для бензопилы стоит остерегаться подделок и лучше останавливать свой выбор на синтетическом или полусинтетическом веществе (маркировка 2Т). Однако некоторые модели бензопил могут в сопроводительных документах иметь указанные рекомендации по использованию определенного типа масла.

Запускаем бензопилу

Первый запуск агрегата новой пилы или после долгого перерыва и ремонта – важная процедура, влияющая на его дальнейшую благополучную эксплуатацию.

Для начала вам нужно подготовить топливную смесь. Она состоит из масла и бензина, разведенных в определенных пропорциях. Важно использовать свежую смесь, так как при длительном хранении (более 2 месяцев) топливо начинает портиться – начнутся процессы образования смолы, которая загрязнит камеру сгорания в двигателе. Стандартные пропорции масла и бензина: 1:25 или 1:50 (1 л бензина на 20 или 40 мл масла), если иное не предусмотрено в инструкции к агрегату. Полученную смесь заливаем в бензобак.





Если ваша пила после ремонта, то прежде чем заливать топливо в бак, прочистите и проверьте исправность внутренних каналов на рабочей шине агрегата, а также смажьте ведущую звезду.

Правила первого запуска бензопилы:

Цепной тормоз установить в положение «выкл» – отодвиньте тормозную рукоятку. Закройте воздушную заслонку и включите зажигание. Нажмите на декомпрессионный клапан, если он предусмотрен в вашей модели пилы. Агрегат зафиксирован. Оттяните за рукоятку стартера, пока не произойдет сцепление с барабаном, а потом резко дерните за нее. Выполняйте это действие до первой вспышки в камере сгорания. Агрегат при этом должен завестись и резко заглохнуть. Откройте воздушную заслонку и еще раз запустите двигатель. После запуска увеличите обороты двигателя до полного газа, нажав кнопку или потянув за ручку. Потом отпустите, должна произойти стабилизация работы на холостых оборотах. Каждые 40 секунд производить такую прогазовку.

Обкатка бензопилы должна производиться в общем объеме не менее 4-х часов. Но это не относится к бензопилам таких производителей, как Partner, Stihl, Husqvarna: двигатели в агрегатах этих марок не могут долгое время работать на холостых оборотах – суммарно до 5 мин. Поэтому после прогазовки нужно сразу приступить к пилению тонкой древесины по следующей схеме: 2 секунды на средней скорости и 20 секунд на низких оборотах без пиления.

Подготовка оснастки

Пильная цепь тоже нуждается в специальной подготовке. Перед первым запуском ее нужно погрузить в масло на 2 часа. После этого вынуть, дать лишнему маслу стечь и установить на бензопилу. Натяжение должно быть таким, чтобы вы сами могли рукой проворачивать цепь, но она не должна провисать. Затем выполняется первый запуск пилы, проверка рабочего режима в течение нескольких минут, а после этого финальная проверка натяжения.

Направляющая шина не нуждается в особой подготовке.

Правильная обкатка бензопилы продлевает срок службы агрегата и позволяет избежать частого ремонта внутренних механизмов.

Помимо того, как провести обкатку пилы, для полноценной работы с инструментом вам нужно знать, как регулировать бензопилу правильно. Периодическая регулировка механизмов позволяет улучшить рабочие показатели агрегата и продлить срок эксплуатации.

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