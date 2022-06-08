- Персональная скидка
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Арт. О00000001779
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Мощность, Вт
|1700
|
Наклон пилы влево, град
|45
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905 подходит для распиловки и выборки материала из заготовок под заданным углом. Для удобства работы предусмотрена метрическая разметка. Функция протяжки позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и простую замену пильных дисков. Модель имеет возможность наклона диска влево и вправо без дополнительной настройки.
Преимущества
- Возможность жесткой фиксации
- Рукоятка с мягкими накладками для комфортной работы
- Ремень для безопасной и интенсивной эксплуатации
- Прорезиненный морозостойкий кабель, устойчивый к перегибам
- Благодаря системе пылеудаления рабочее место будет оставаться чистым
- Надежную фиксацию заготовки сверху и впереди обеспечивают специальный зажим