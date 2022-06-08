Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905 подходит для распиловки и выборки материала из заготовок под заданным углом. Для удобства работы предусмотрена метрическая разметка. Функция протяжки позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и простую замену пильных дисков. Модель имеет возможность наклона диска влево и вправо без дополнительной настройки.

Преимущества