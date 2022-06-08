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Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
5.0
2
36 990 ₽
Торцовочные пилы
  • Персональная скидка
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Арт. О00000001779
5.0
2
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
  • Персональная скидка
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905

Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905

Дарим скидки за
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36 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 961 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000001779
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
1700
Наклон пилы влево, град
45
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
36 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 961 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905 подходит для распиловки и выборки материала из заготовок под заданным углом. Для удобства работы предусмотрена метрическая разметка. Функция протяжки позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и простую замену пильных дисков. Модель имеет возможность наклона диска влево и вправо без дополнительной настройки.

    Преимущества

    • Возможность жесткой фиксации
    • Рукоятка с мягкими накладками для комфортной работы
    • Ремень для безопасной и интенсивной эксплуатации 
    • Прорезиненный морозостойкий кабель, устойчивый к перегибам
    • Благодаря системе пылеудаления рабочее место будет оставаться чистым
    • Надежную фиксацию заготовки сверху и впереди обеспечивают специальный зажим