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Цепь Champion PRO A050-VS-56E (3/8", 1.3 мм, 56 звеньев)
5.0
2
485 ₽
770 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Champion PRO A050-VS-56E (3/8", 1.3 мм, 56 звеньев)
    Арт. О00000008711
    5.0
    2
    Цепь Champion PRO A050-VS-56E (3/8", 1.3 мм, 56 звеньев)
    Цепь Champion PRO A050-VS-56E (3/8", 1.3 мм, 56 звеньев)
      Цепь Champion PRO A050-VS-56E (3/8", 1.3 мм, 56 звеньев)
      Цепь Champion PRO A050-VS-56E (3/8", 1.3 мм, 56 звеньев)

      Цепь Champion PRO A050-VS-56E (3/8", 1.3 мм, 56 звеньев)

      • -285 ₽
      485 ₽
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008711
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      • -285 ₽
      485 ₽
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь: для профессионального и бытового использования. Цепь Champion 3/8"-1.3mm- 56 PRO (VS) используется при работе с цепными пилами Champion.

        Преимущества

        • За счет конструкции режущих зубьев цепь Champion Pro (VS) делает ровный, чистый срез
        • Цепь Champion изготовлена из прочной хромоникелевой стали и устанавливается на бытовых пилах
        • Подходит для распила дров, сучков и валки небольших деревьев