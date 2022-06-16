Цепь Champion PRO A050-VS-56E (3/8", 1.3 мм, 56 звеньев)
Арт. О00000008711
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина шины, дюйм
|16
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Длина шины, см
|40
- Цепь: для профессионального и бытового использования. Цепь Champion 3/8"-1.3mm- 56 PRO (VS) используется при работе с цепными пилами Champion.
Преимущества
- За счет конструкции режущих зубьев цепь Champion Pro (VS) делает ровный, чистый срез
- Цепь Champion изготовлена из прочной хромоникелевой стали и устанавливается на бытовых пилах
- Подходит для распила дров, сучков и валки небольших деревьев