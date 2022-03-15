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Цепь Champion A050-VS-55E (кольцо) 3/8"-1.3 мм-55(PM)
5.0
1
513 ₽
750 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Champion A050-VS-55E (кольцо) 3/8"-1.3 мм-55(PM)
    Арт. X18813114
    5.0
    1
    Цепь Champion A050-VS-55E (кольцо) 3/8"-1.3 мм-55(PM)

      Цепь Champion A050-VS-55E (кольцо) 3/8"-1.3 мм-55(PM)

      • -237 ₽
      513 ₽
      750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18813114
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.3
      Все характеристики
      • -237 ₽
      513 ₽
      750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь CHAMPION A050-VS-55E подходит для бензопил. Профессиональный режущий инструмент для заготовки древесины, обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали, их геометрия позволяет делать мягкий, ровный и чистый срез. Достоинством цепи также является низкий уровень шума. Не следует забывать, что для нормальной работы цепи и увеличения срока эксплуатации ее необходимо постоянно смазывать. Форма зуба - VS.