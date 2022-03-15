Цепь Champion A050-VS-55E (кольцо) 3/8"-1.3 мм-55(PM)

Цепь CHAMPION A050-VS-55E подходит для бензопил. Профессиональный режущий инструмент для заготовки древесины, обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали, их геометрия позволяет делать мягкий, ровный и чистый срез. Достоинством цепи также является низкий уровень шума. Не следует забывать, что для нормальной работы цепи и увеличения срока эксплуатации ее необходимо постоянно смазывать. Форма зуба - VS.