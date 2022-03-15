Цепь Champion A050-VS-55E (кольцо) 3/8"-1.3 мм-55(PM)
Арт. X18813114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
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Ширина паза, мм
|1.3
- Цепь CHAMPION A050-VS-55E подходит для бензопил. Профессиональный режущий инструмент для заготовки древесины, обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали, их геометрия позволяет делать мягкий, ровный и чистый срез. Достоинством цепи также является низкий уровень шума. Не следует забывать, что для нормальной работы цепи и увеличения срока эксплуатации ее необходимо постоянно смазывать. Форма зуба - VS.