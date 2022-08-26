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Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
5.0
1
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Бензопилы
    Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Арт. О00000033331
    5.0
    1
    Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь

      Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033331
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.3
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила CHAMPION 240 16" 240-16 предназначена для распиливания заготовок из древесины, раскряжевки и валки деревьев, спиливания ветвей. Инструмент оборудован уловителем цепи, рычагом тормоза, цепью с низкой отдачей и блокиратором курка газа, что повышает безопасность использования. Функция легкого запуска обеспечивает быстрый и легкий старт данной модели. Высокая производительность достигается за счет мощного бензинового двигателя, поддерживающим скорость цепи до 12000 об/мин

        Преимущества

        • Тормоз цепи останавливает ее вращение в случае отсткока, снижая вероятность травмы во время работы
        • Рукоятки обеспечивают надежное удержание инструмента в руках, что повышает комфорт во время использования.
        • При выполнении натяжения цепи исключен контакт с острой цепью пилы
        • Легкий запуск
        • Бензиновый двигатель для автономной работы
        • Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования
        • Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки
        • Воздушное охлаждение для стабильной работы 
        • Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом
        • Мощный двигатель для высокой производительности