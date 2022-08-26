Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь

Преимущества

Тормоз цепи останавливает ее вращение в случае отсткока, снижая вероятность травмы во время работы

Рукоятки обеспечивают надежное удержание инструмента в руках, что повышает комфорт во время использования.

При выполнении натяжения цепи исключен контакт с острой цепью пилы

Легкий запуск

Бензиновый двигатель для автономной работы

Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования

Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки

Воздушное охлаждение для стабильной работы

Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом

Мощный двигатель для высокой производительности

Бензопила CHAMPION 240 16" 240-16 предназначена для распиливания заготовок из древесины, раскряжевки и валки деревьев, спиливания ветвей. Инструмент оборудован уловителем цепи, рычагом тормоза, цепью с низкой отдачей и блокиратором курка газа, что повышает безопасность использования. Функция легкого запуска обеспечивает быстрый и легкий старт данной модели. Высокая производительность достигается за счет мощного бензинового двигателя, поддерживающим скорость цепи до 12000 об/мин