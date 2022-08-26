Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
Арт. О00000033331
Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56, в подарок, масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
Арт. О00000033331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.3
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Праймер
|Да
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- Бензопила CHAMPION 240 16" 240-16 предназначена для распиливания заготовок из древесины, раскряжевки и валки деревьев, спиливания ветвей. Инструмент оборудован уловителем цепи, рычагом тормоза, цепью с низкой отдачей и блокиратором курка газа, что повышает безопасность использования. Функция легкого запуска обеспечивает быстрый и легкий старт данной модели. Высокая производительность достигается за счет мощного бензинового двигателя, поддерживающим скорость цепи до 12000 об/мин
Преимущества
- Тормоз цепи останавливает ее вращение в случае отсткока, снижая вероятность травмы во время работы
- Рукоятки обеспечивают надежное удержание инструмента в руках, что повышает комфорт во время использования.
- При выполнении натяжения цепи исключен контакт с острой цепью пилы
- Легкий запуск
- Бензиновый двигатель для автономной работы
- Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования
- Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки
- Воздушное охлаждение для стабильной работы
- Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом
- Мощный двигатель для высокой производительности