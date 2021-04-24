Бензопила Champion 241-16 незаменима при работах по валке деревьев, раскряжевке, обрезке ветвей и распиливания деревянных заготовок. Данная модель оснащена подогревом камеры воздушного фильтра и карбюратора, за счет чего достигается стабильная работа в холодных условиях. Мощный бензиновый двигатель обеспечивает высокие обороты, что гарантирует высокую производительность. Уловитель цепи на случай обрыва и ручной тормоз цепи снижают возможность получения травмы оператором во время работы и повышают безопасность. Автоматическая смазка цепи обуславливают простое обслуживание инструмента.

Преимущества