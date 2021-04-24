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Бензопила Champion 241-16
4.0
32
8 700 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Бензопила Champion 241-16
Арт. Ю00000019692
4.0
32
Бензопила Champion 241-16
Бензопила Champion 241-16
  • Персональная скидка
Бензопила Champion 241-16
Бензопила Champion 241-16

Бензопила Champion 241-16

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8 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000019692
4.0
32

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
4.7
Праймер
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Бензопила Champion 241-16 незаменима при работах по валке деревьев, раскряжевке, обрезке ветвей и распиливания деревянных заготовок. Данная модель оснащена подогревом камеры воздушного фильтра и карбюратора, за счет чего достигается стабильная работа в холодных условиях. Мощный бензиновый двигатель обеспечивает высокие обороты, что гарантирует высокую производительность. Уловитель цепи на случай обрыва и ручной тормоз цепи снижают возможность получения травмы оператором во время работы и повышают безопасность. Автоматическая смазка цепи обуславливают простое обслуживание инструмента.

    Преимущества 

    • Бензиновый двигатель для автономной работы
    • Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования
    • Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки
    • Воздушное охлаждение для стабильной работы 
    • Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом
    • Мощный двигатель для высокой производительности