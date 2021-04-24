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Бензопила Champion 241-16
Арт. Ю00000019692
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.7
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Праймер
|Да
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Бензопила Champion 241-16 незаменима при работах по валке деревьев, раскряжевке, обрезке ветвей и распиливания деревянных заготовок. Данная модель оснащена подогревом камеры воздушного фильтра и карбюратора, за счет чего достигается стабильная работа в холодных условиях. Мощный бензиновый двигатель обеспечивает высокие обороты, что гарантирует высокую производительность. Уловитель цепи на случай обрыва и ручной тормоз цепи снижают возможность получения травмы оператором во время работы и повышают безопасность. Автоматическая смазка цепи обуславливают простое обслуживание инструмента.
Преимущества
- Бензиновый двигатель для автономной работы
- Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования
- Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки
- Воздушное охлаждение для стабильной работы
- Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом
- Мощный двигатель для высокой производительности