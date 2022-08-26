Бензопила Champion 241-16"
Арт. champion_2869
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.7
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Праймер
|Да
- Бензопила CHAMPION 237 16" 237-16 используется при валке деревьев, обрезке ветвей, распиливания заготовок из древесины
Преимущества
- Бензиновый двигатель для автономной работы
- Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования
- Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки
- Воздушное охлаждение для стабильной работы CHAMPION 237 16" 237-16
- Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом
- Мощный двигатель для высокой производительности