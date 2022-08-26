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Бензопила Champion 241-16&quot;
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Арт. champion_2869
    5.0
    1
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
    Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;
      Бензопила Champion 241-16&quot;

      Бензопила Champion 241-16&quot;

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2869
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.7
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила CHAMPION 237 16" 237-16 используется при валке деревьев, обрезке ветвей, распиливания заготовок из древесины

        Преимущества

        • Бензиновый двигатель для автономной работы
        • Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования
        • Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки
        • Воздушное охлаждение для стабильной работы CHAMPION 237 16" 237-16
        • Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом
        • Мощный двигатель для высокой производительности