Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO

Преимущества

Облегченный запуск Easy Start

Система воздушного охлаждения

Наличие праймера у бензопилы PATRIOT PT 541 Pro 220105650

Инерционный тормоз цепи - безопасная работа

Широкое основание задней рукоятки защитит руку оператора в случае обрыва цепи

Бензопила подходит для работ при сильных морозах (до -40°С)

Пильная гарнитура Oregon - для продуктивной работы

Бензопила PATRIOT PT 541 Pro 220105650 быстро заводится благодаря системе Easy Start. Адаптирована к использованию при сильных морозах. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев внутренних органов инструмента. Модель отличается небольшим весом, используется для распила бревен и спиливания деревьев. В комплект входит гарнитура Oregon, очки и перчатки