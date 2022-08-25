Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO
Арт. X18809254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|4.3
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Праймер
|Да
- Бензопила PATRIOT PT 541 Pro 220105650 быстро заводится благодаря системе Easy Start. Адаптирована к использованию при сильных морозах. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев внутренних органов инструмента. Модель отличается небольшим весом, используется для распила бревен и спиливания деревьев. В комплект входит гарнитура Oregon, очки и перчатки
Преимущества
- Облегченный запуск Easy Start
- Система воздушного охлаждения
- Наличие праймера у бензопилы PATRIOT PT 541 Pro 220105650
- Инерционный тормоз цепи - безопасная работа
- Широкое основание задней рукоятки защитит руку оператора в случае обрыва цепи
- Бензопила подходит для работ при сильных морозах (до -40°С)
- Пильная гарнитура Oregon - для продуктивной работы