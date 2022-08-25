Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO
    Арт. X18809254
    5.0
    1
    Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO
    Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO
    Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO
    Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO
    Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO
      Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO
      Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO
      Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO
      Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO
      Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO

      Бензопила Patriot GARDEN PT541-16 PRO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18809254
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		4.3
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила PATRIOT PT 541 Pro 220105650 быстро заводится благодаря системе Easy Start. Адаптирована к использованию при сильных морозах. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев внутренних органов инструмента. Модель отличается небольшим весом, используется для распила бревен и спиливания деревьев. В комплект входит гарнитура Oregon, очки и перчатки

        Преимущества

        • Облегченный запуск Easy Start
        • Система воздушного охлаждения
        • Наличие праймера у бензопилы PATRIOT PT 541 Pro 220105650
        • Инерционный тормоз цепи - безопасная работа
        • Широкое основание задней рукоятки защитит руку оператора в случае обрыва цепи
        • Бензопила подходит для работ при сильных морозах (до -40°С)
        • Пильная гарнитура Oregon - для продуктивной работы