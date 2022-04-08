Преимущества

Легкий доступ к воздушному фильтру

Система гашения вибрации

Автоматическая смазка цепи

Тормоз цепи - мгновенная остановка цепи в непредвиденных случаях

Боковой натяжитель цепи

Регулируемый масляный насос

Блокировка рычага газа

Металлический упор

Праймер (топливный насос)

Бензопила Patriot 3816 Imperial - подходит для распиливания дров среднего диаметра, работ на садовом участке. Имеет 2-х тактный двигатель и передовую систему гашения вибрации. Тормоз цепи и блокировка курка газа обеспечивают безопасность оператора. Праймер служит для облегчения запуска бензопилы.