Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Patriot 3816 Imperial
4.5
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Patriot 3816 Imperial
    Арт. X18809322
    4.5
    2
    Бензопила Patriot 3816 Imperial
    Бензопила Patriot 3816 Imperial
    Бензопила Patriot 3816 Imperial
    Бензопила Patriot 3816 Imperial
    Бензопила Patriot 3816 Imperial
    Бензопила Patriot 3816 Imperial
    Бензопила Patriot 3816 Imperial
    Бензопила Patriot 3816 Imperial
    Бензопила Patriot 3816 Imperial
    Бензопила Patriot 3816 Imperial
    Бензопила Patriot 3816 Imperial
      Бензопила Patriot 3816 Imperial
      Бензопила Patriot 3816 Imperial
      Бензопила Patriot 3816 Imperial
      Бензопила Patriot 3816 Imperial
      Бензопила Patriot 3816 Imperial
      Бензопила Patriot 3816 Imperial
      Бензопила Patriot 3816 Imperial
      Бензопила Patriot 3816 Imperial
      Бензопила Patriot 3816 Imperial
      Бензопила Patriot 3816 Imperial
      Бензопила Patriot 3816 Imperial

      Бензопила Patriot 3816 Imperial

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18809322
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		5.6
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Patriot 3816 Imperial - подходит для распиливания дров среднего диаметра, работ на садовом участке. Имеет 2-х тактный двигатель и передовую систему гашения вибрации. Тормоз цепи и блокировка курка газа обеспечивают безопасность оператора. Праймер служит для облегчения запуска бензопилы.

        Преимущества

        • Легкий доступ к воздушному фильтру 
        • Система гашения вибрации
        • Автоматическая смазка цепи
        • Тормоз цепи - мгновенная остановка цепи в непредвиденных случаях
        • Боковой натяжитель цепи
        • Регулируемый масляный насос
        • Блокировка рычага газа
        • Металлический упор
        • Праймер (топливный насос)