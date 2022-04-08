Бензопила Patriot 3816 Imperial
Арт. X18809322
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Вес, кг
|5.6
|
Праймер
|Да
- Бензопила Patriot 3816 Imperial - подходит для распиливания дров среднего диаметра, работ на садовом участке. Имеет 2-х тактный двигатель и передовую систему гашения вибрации. Тормоз цепи и блокировка курка газа обеспечивают безопасность оператора. Праймер служит для облегчения запуска бензопилы.
Преимущества
- Легкий доступ к воздушному фильтру
- Система гашения вибрации
- Автоматическая смазка цепи
- Тормоз цепи - мгновенная остановка цепи в непредвиденных случаях
- Боковой натяжитель цепи
- Регулируемый масляный насос
- Блокировка рычага газа
- Металлический упор
- Праймер (топливный насос)