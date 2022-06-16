Цепь для бензопилы Champion A050-VS-57E (3/8", 1.3 мм, 57 звеньев)
Арт. О00000009755
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина шины, дюйм
|16
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Длина шины, см
|40
- Цепь Champion A050-VS-57E. Подходит для электрических и бензиновых пил. Обладает высокой производительностью и износостойкостью, низкой вибрацией и отдачей. При работе создает мало шума. Режущие зубья изготовлены из специальной стали, их геометрия позволяет делать аккуратный и чистый срез.