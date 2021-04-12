Цепная бензопила Huter BS-45M

Цепная пила Huter BS-45M это великолепное устройство, которое займет лучшее место среди садового инвентаря. Качественная нержавеющая шина длиной шестнадцать дюймов, мощный двигатель на почти две тысячи Ватт и надежный кожух, устойчивый к нагрузкам предрасполагают к длительной эксплуатации этой пилы. Наличие воздушного фильтра улучшает работу двигателя и значительно продлевает срок службы инструмента. Семикилограммовое оборудование удобно сидит в руке благодаря оснащению дополнительной рукояткой, а работа на топливе сокращает все хлопоты, связанные с длинными, неудобными электрическими кабелями. Производительность инструмента на максимальных оборотах достигает 2,3 литров в секунду, разом разрубая тонкие и средней толщины ветки, и совершая ровный пропил в древесных стволах. С бензопилой Huter BS-45M мешающиеся ветки и старые, ссохшиеся деревья на участке останутся в прошлом. Примечание: во время работы рекомендуется использовать защитные очки и средства защиты органов дыхания во избежание отравления топливными выделениями.

Преимущества бензиновой пилы Huter BS-45M:

Идеальное сочетание стиля и эффективности;

Надежность и практичность;

Удобство и маневренность;

Недолгая сборка и простой сервис.

Комплектация: