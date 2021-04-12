Цепная бензопила Huter BS-45M
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|7
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Праймер
|Да
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Цепная пила Huter BS-45M это великолепное устройство, которое займет лучшее место среди садового инвентаря. Качественная нержавеющая шина длиной шестнадцать дюймов, мощный двигатель на почти две тысячи Ватт и надежный кожух, устойчивый к нагрузкам предрасполагают к длительной эксплуатации этой пилы. Наличие воздушного фильтра улучшает работу двигателя и значительно продлевает срок службы инструмента. Семикилограммовое оборудование удобно сидит в руке благодаря оснащению дополнительной рукояткой, а работа на топливе сокращает все хлопоты, связанные с длинными, неудобными электрическими кабелями. Производительность инструмента на максимальных оборотах достигает 2,3 литров в секунду, разом разрубая тонкие и средней толщины ветки, и совершая ровный пропил в древесных стволах. С бензопилой Huter BS-45M мешающиеся ветки и старые, ссохшиеся деревья на участке останутся в прошлом. Примечание: во время работы рекомендуется использовать защитные очки и средства защиты органов дыхания во избежание отравления топливными выделениями.
Преимущества бензиновой пилы Huter BS-45M:
- Идеальное сочетание стиля и эффективности;
- Надежность и практичность;
- Удобство и маневренность;
- Недолгая сборка и простой сервис.
Комплектация:
- Бензопила;
- Шина;
- Цепь;
- Защитный кожух шины;
- Ёмкость для смешивания топливной смеси;
- Паспорт продукции;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.