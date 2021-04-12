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Цепная бензопила Huter BS-45M
4.3
71
6 111 ₽
Бензопилы
    Цепная бензопила Huter BS-45M
    Арт. X18809257
    4.3
    71
    Цепная бензопила Huter BS-45M
    Цепная бензопила Huter BS-45M
    Цепная бензопила Huter BS-45M
    Цепная бензопила Huter BS-45M
    Цепная бензопила Huter BS-45M
    Цепная бензопила Huter BS-45M
    Цепная бензопила Huter BS-45M
      Цепная бензопила Huter BS-45M
      Цепная бензопила Huter BS-45M
      Цепная бензопила Huter BS-45M
      Цепная бензопила Huter BS-45M
      Цепная бензопила Huter BS-45M
      Цепная бензопила Huter BS-45M
      Цепная бензопила Huter BS-45M

      Цепная бензопила Huter BS-45M

      6 111 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18809257
      4.3
      71

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		7
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      6 111 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Цепная пила Huter BS-45M это великолепное устройство, которое займет лучшее место среди садового инвентаря. Качественная нержавеющая шина длиной шестнадцать дюймов, мощный двигатель на почти две тысячи Ватт и надежный кожух, устойчивый к нагрузкам предрасполагают к длительной эксплуатации этой пилы. Наличие воздушного фильтра улучшает работу двигателя и значительно продлевает срок службы инструмента. Семикилограммовое оборудование удобно сидит в руке благодаря оснащению дополнительной рукояткой, а работа на топливе сокращает все хлопоты, связанные с длинными, неудобными электрическими кабелями. Производительность инструмента на максимальных оборотах достигает 2,3 литров в секунду, разом разрубая тонкие и средней толщины ветки, и совершая ровный пропил в древесных стволах. С бензопилой Huter BS-45M мешающиеся ветки и старые, ссохшиеся деревья на участке останутся в прошлом. Примечание: во время работы рекомендуется использовать защитные очки и средства защиты органов дыхания во избежание отравления топливными выделениями.

        Преимущества бензиновой пилы Huter BS-45M:

        • Идеальное сочетание стиля и эффективности;
        • Надежность и практичность;
        • Удобство и маневренность;
        • Недолгая сборка и простой сервис.

        Комплектация:

        • Бензопила;
        • Шина;
        • Цепь;
        • Защитный кожух шины;
        • Ёмкость для смешивания топливной смеси;
        • Паспорт продукции;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.