Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57

Преимущества

Бензопила Huter BS-2300М 70/6/12 - надежная бензопила с шиной универсальной длины. Благодаря низкому расходу топлива можно справиться с задачами любой сложности. С ее помощью вы сможете заняться как заготовкой дров, так и использовать ее в строительстве. Безопасности в этой модели уделено много внимания.