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Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
5.0
1
5 597 ₽
Бензопилы
    Бензопила Huter BS-2300М 70/6/12
    Арт. О00000026405
    5.0
    1
    Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
    Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
    Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
    Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
    Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
    Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
    Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
    Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
    Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
    Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
      Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
      Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
      Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
      Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
      Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
      Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
      Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
      Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
      Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57
      Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57

      Бензопила Huter BS-2300М 70/6/12

      5 597 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026405
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.6
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      5 597 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Huter BS-2300М 70/6/12 - надежная бензопила с шиной универсальной длины. Благодаря низкому расходу топлива можно справиться с задачами любой сложности. С ее помощью вы сможете заняться как заготовкой дров, так и использовать ее в строительстве. Безопасности в этой модели уделено много внимания.

        Преимущества

        • Боковое расположение механизма натяжения цепи
        • Комбинированная система управления заслонками карбюратора
        • Регулируемый карбюратор отличается удобством и простотой настройки
        • Ручной топливный насос предназначен для облегчения первого запуска
        • Металлический маслонасос обеспечивает принудительную подачу смазки цепи и шины
        • Быстросъемная крышка воздушного фильтра значительно упрощает обслуживание воздушного фильтра
        • Быстросъемный воздушный фильтр легко снимается, прост в обслуживании
        • Быстросъемный механизм тормоза пильной цепи облегчает очистку пилы от опилок
        • Система амортизации состоит из трех демпфирующих втулок. Удачное техническое решение привело к существенному снижению вибрации при работе двигателя и сделало работу более комфортной
        • Хромовое покрытие поршневой группы
        • Цепь и шина в комплекте
        • Укороченная шина для большей передачи мощности