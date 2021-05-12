Бензопила для загородного дома Huter BS-2300М 70/6/12, звеньев цепи 57

Бензопила Huter BS-2300М 70/6/12
Арт. О00000026405
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.6
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Праймер
|Нет
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- Бензопила Huter BS-2300М 70/6/12 - надежная бензопила с шиной универсальной длины. Благодаря низкому расходу топлива можно справиться с задачами любой сложности. С ее помощью вы сможете заняться как заготовкой дров, так и использовать ее в строительстве. Безопасности в этой модели уделено много внимания.
Преимущества
- Боковое расположение механизма натяжения цепи
- Комбинированная система управления заслонками карбюратора
- Регулируемый карбюратор отличается удобством и простотой настройки
- Ручной топливный насос предназначен для облегчения первого запуска
- Металлический маслонасос обеспечивает принудительную подачу смазки цепи и шины
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра значительно упрощает обслуживание воздушного фильтра
- Быстросъемный воздушный фильтр легко снимается, прост в обслуживании
- Быстросъемный механизм тормоза пильной цепи облегчает очистку пилы от опилок
- Система амортизации состоит из трех демпфирующих втулок. Удачное техническое решение привело к существенному снижению вибрации при работе двигателя и сделало работу более комфортной
- Хромовое покрытие поршневой группы
- Цепь и шина в комплекте
- Укороченная шина для большей передачи мощности