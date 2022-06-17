Бензопила Eurolux GS-4516 оснащена тормозом, который быстро останавливает цепь после выключения. Применяется для обрезки сучьев, заготовки дров. Надежный хват: дополнительная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание пилы. Защита рук: вибрация гасится благодаря использованию демпфирующих элементов. Это защищает оператора от серьезных проблем со здоровьем.

Преимущества