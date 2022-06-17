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Бензопила Eurolux GS-4516
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Eurolux GS-4516
    Арт. О00000012965
    5.0
    2
    Бензопила Eurolux GS-4516

      Бензопила Eurolux GS-4516

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012965
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.4
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Бензопила Eurolux GS-4516 оснащена тормозом, который быстро останавливает цепь после выключения. Применяется для обрезки сучьев, заготовки дров. Надежный хват: дополнительная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание пилы. Защита рук: вибрация гасится благодаря использованию демпфирующих элементов. Это защищает оператора от серьезных проблем со здоровьем.

        Преимущества 

        • Антивибрационная система - для защиты рук
        • Тормоз цепи - для безопасности оператора
        • Емкость топливного бака в 550 мл позволяет долго работать
        • За счет специальной кнопки обеспечивается блокировка от случайного включения Eurolux GS-4516 70/6/7
        • Автоматическая смазка цепи
        • В качестве топлива используется смесь бензин АИ-92 + масло