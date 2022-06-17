Бензопила Eurolux GS-4516
Арт. О00000012965
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|6.4
|
Праймер
|Да
Бензопила Eurolux GS-4516 оснащена тормозом, который быстро останавливает цепь после выключения. Применяется для обрезки сучьев, заготовки дров. Надежный хват: дополнительная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание пилы. Защита рук: вибрация гасится благодаря использованию демпфирующих элементов. Это защищает оператора от серьезных проблем со здоровьем.
Преимущества
- Антивибрационная система - для защиты рук
- Тормоз цепи - для безопасности оператора
- Емкость топливного бака в 550 мл позволяет долго работать
- За счет специальной кнопки обеспечивается блокировка от случайного включения Eurolux GS-4516 70/6/7
- Автоматическая смазка цепи
- В качестве топлива используется смесь бензин АИ-92 + масло