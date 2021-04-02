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Бензопила Maxcut MC 146 Shark 022100146
3.3
17
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Maxcut MC 146 Shark 022100146
    Арт. X18809346
    3.3
    17
    Бензопила Maxcut MC 146 Shark 022100146
    Бензопила Maxcut MC 146 Shark 022100146
    Бензопила Maxcut MC 146 Shark 022100146
    Бензопила Maxcut MC 146 Shark 022100146
      Бензопила Maxcut MC 146 Shark 022100146
      Бензопила Maxcut MC 146 Shark 022100146
      Бензопила Maxcut MC 146 Shark 022100146
      Бензопила Maxcut MC 146 Shark 022100146

      Бензопила Maxcut MC 146 Shark 022100146

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809346
      3.3
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Maxcut
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		5.9
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила MaxCut MC 146 Shark 22100147 используется в строительной сфере, на садовом участке, в ландшафтном дизайне и т.д. Смазка цепи осуществляется автоматически, что предохраняет её от преждевременного износа. Для доступа к воздушному фильтру не требуется использование дополнительных инструментов. Наличие виброзащиты делает работу более комфортной.

        Преимущества

        • Автоматическая смазка цепи
        • Подача масла регулируется
        • Антивибрационная система
        • Уловитель цепи - безопасность оператора
        • Двигатель бензопилы набирает скорость за минимальный промежуток времени
        • Хонингованный цилиндр
        • Режущий зуб пильной цепи Semi-Chisel обеспечивает высокую производительность пиления и продолжительную работу без необходимости заточки
        • Зубчатый упор обеспечивает комфорт и безопасность при работе
        • Легкий доступ к фильтру и свече зажигания
        • Защита сцепления и коленвала от перегрева