Бензопила Maxcut MC 146 Shark 022100146
Арт. X18809346
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|5.9
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Праймер
|Нет
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- Бензопила MaxCut MC 146 Shark 22100147 используется в строительной сфере, на садовом участке, в ландшафтном дизайне и т.д. Смазка цепи осуществляется автоматически, что предохраняет её от преждевременного износа. Для доступа к воздушному фильтру не требуется использование дополнительных инструментов. Наличие виброзащиты делает работу более комфортной.
Преимущества
- Автоматическая смазка цепи
- Подача масла регулируется
- Антивибрационная система
- Уловитель цепи - безопасность оператора
- Двигатель бензопилы набирает скорость за минимальный промежуток времени
- Хонингованный цилиндр
- Режущий зуб пильной цепи Semi-Chisel обеспечивает высокую производительность пиления и продолжительную работу без необходимости заточки
- Зубчатый упор обеспечивает комфорт и безопасность при работе
- Легкий доступ к фильтру и свече зажигания
- Защита сцепления и коленвала от перегрева