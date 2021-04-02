Бензопила Maxcut MC 146 Shark 022100146

Преимущества

Автоматическая смазка цепи

Подача масла регулируется

Антивибрационная система

Уловитель цепи - безопасность оператора

Двигатель бензопилы набирает скорость за минимальный промежуток времени

Хонингованный цилиндр

Режущий зуб пильной цепи Semi-Chisel обеспечивает высокую производительность пиления и продолжительную работу без необходимости заточки

Зубчатый упор обеспечивает комфорт и безопасность при работе

Легкий доступ к фильтру и свече зажигания

Защита сцепления и коленвала от перегрева

Бензопила MaxCut MC 146 Shark 22100147 используется в строительной сфере, на садовом участке, в ландшафтном дизайне и т.д. Смазка цепи осуществляется автоматически, что предохраняет её от преждевременного износа. Для доступа к воздушному фильтру не требуется использование дополнительных инструментов. Наличие виброзащиты делает работу более комфортной.