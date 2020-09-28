Преимущества

Тормоз цепи - для безопасной работы

Металлический зубчатый упор гарантирует аккуратный точный рез

Индикатор уровня масла

Кнопка блокировки включения

Две рукоятки - для надежного удержания инструмента

Бесключевая регулировка натяжения цепи

Корпус из ударопрочного пластика ABS - для долгого срока службы

Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E используется для распиливания древесины, заготовки дров, обрезки сучьев. Дополнительная рукоятка оснащена оградительным щитком, при касании которого срабатывает тормоз цепи. Для регулировки натяжения пильной цепи не требуются дополнительные приспособления. Имеется специальное окошко - для отслеживания уровня смазки в резервуаре.