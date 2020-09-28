Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E
5.0
1
6 990 ₽
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E
    Арт. О00000016604
    5.0
    1
    Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E
    Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E
    Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E
    Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E
    Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E
    Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E
      Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E
      Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E
      Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E
      Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E
      Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E
      Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E

      Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E

      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016604
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Мощность, Вт
      		2500
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Цепь для бензопилы Champion A050-VS-57E (3/8", 1.3 мм, 57 звеньев)
      495 ₽
      740 ₽
      5.0
      Цепь для бензопилы Champion A050-VS-57E (3/8", 1.3 мм, 57 звеньев)
      • -245 ₽
      Низкопрофильная пильная цепь Oregon 91VXL057E (3/8", 1,3 мм, 16")
      899 ₽
      1 150 ₽
      5.0
      Низкопрофильная пильная цепь Oregon 91VXL057E (3/8", 1,3 мм, 16")
      • -251 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Напильник круглый Oregon 70504 4 мм, 5/32"
      135 ₽
      5.0
      Напильник круглый Oregon 70504 4 мм, 5/32"
      Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)
      210 ₽
      5.0
      Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      426 ₽
      550 ₽
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      • -124 ₽
      Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л
      490 ₽
      Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л
      Масло смазочное ЯХЗ д/цепей 1л.
      Нет в наличии
      Масло смазочное ЯХЗ д/цепей 1л.
      Смотреть
      Масло для пильных цепей Echo 6454607
      Нет в наличии
      Масло для пильных цепей Echo 6454607
      Смотреть
      Масло для цепей бензопил Энергомаш СЦЭ-0101А
      Нет в наличии
      Масло для цепей бензопил Энергомаш СЦЭ-0101А
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Масло для пильных цепей Sturm G-Energy Universal Cchain&Bar Lubricant OC0101, 0.946 л
      Нет в наличии
      Масло для пильных цепей Sturm G-Energy Universal Cchain&Bar Lubricant OC0101, 0.946 л
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая цепная пила Daewoo DACS 2500E используется для распиливания древесины, заготовки дров, обрезки сучьев. Дополнительная рукоятка оснащена оградительным щитком, при касании которого срабатывает тормоз цепи. Для регулировки натяжения пильной цепи не требуются дополнительные приспособления. Имеется специальное окошко - для отслеживания уровня смазки в резервуаре.

        Преимущества

        • Тормоз цепи - для безопасной работы
        • Металлический зубчатый упор гарантирует аккуратный точный рез
        • Индикатор уровня масла
        • Кнопка блокировки включения
        • Две рукоятки - для надежного удержания инструмента
        • Бесключевая регулировка натяжения цепи
        • Корпус из ударопрочного пластика ABS - для долгого срока службы