Электропила цепная дешевая
Найдено: 20 товаров
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- 4 990 ₽1500 Вт, 12 м/с, 4.35 кгМощность двигаделя: 1500 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.35
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- 4 390 ₽1500 Вт, 13 м/с, 3.8 кгМощность двигаделя: 1500 ВтДлина шины, см: 30.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.8
- 4 990 ₽1600 Вт, 6 м/с, 2.9 кгМощность двигаделя: 1600 ВтДлина шины, см: 30.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 2.9
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- 3 910 ₽4 390 ₽1000 Вт, 6 м/с, 3.3 кгМощность двигаделя: 1000 ВтДлина шины, см: 30Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.3
- -480 ₽
- Персональная скидка
- 3 572 ₽4 810 ₽1600 Вт, 12 м/с, 3.5 кгМощность двигаделя: 1600 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.5
- -1 238 ₽
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- 4 500 ₽2200 Вт, 4 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 40.5Напряжение: 220 ВВес, кг: 4
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- 4 581 ₽5 090 ₽1700 Вт, 12 м/с, 3.5 кгМощность двигаделя: 1700 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220, 240 ВШаг цепи, дюйм: 3/8Вес, кг: 3.5
- -509 ₽
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- 4 200 ₽1500 Вт, 2.7 кгМощность двигаделя: 1500 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВВес, кг: 2.7
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- Нет в наличии2200 Вт, 13 м/с, 5.2 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 40.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 5.2
- Нет в наличии1800 Вт, 15 м/с, 5.6 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 5.6
- Нет в наличии220 Вт, 13 м/с, 5.1 кгМощность двигаделя: 220 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 5.1
- Нет в наличии1800 Вт, 13 м/с, 5.1 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 30.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.325Вес, кг: 5.1
- Нет в наличии2800 Вт, 14 м/с, 5.1 кгМощность двигаделя: 2800 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 5.1
- Нет в наличии1500 Вт, 13 м/с, 6.75 кгМощность двигаделя: 1500 ВтДлина шины, см: 30.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 6.75
- Нет в наличии2400 Вт, 13 м/с, 4.9 кгМощность двигаделя: 2400 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.9
- Нет в наличии2000 Вт, 3.9 кгМощность двигаделя: 2000 ВтНапряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.9
- Нет в наличии2600 Вт, 14 м/с, 4.4 кгМощность двигаделя: 2600 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВВес, кг: 4.4
- Нет в наличии2400 Вт, 15 м/с, 5.3 кгМощность двигаделя: 2400 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 5.3
- Нет в наличии1800 Вт, 12 м/с, 6.1 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 6.1
- Нет в наличии2400 Вт, 12 м/с, 3.9 кгМощность двигаделя: 2400 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.9
Электропила цепная дешевая в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 678 рублей до 4 890 рублей. В наличии более 26 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.