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Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
5 590 ₽
5 740 ₽
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
    Арт. О00000025231
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800

      Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800

      • -150 ₽
      5 590 ₽
      5 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025231

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1800
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		59
      Все характеристики
      • -150 ₽
      5 590 ₽
      5 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800 применяется для распиливания досок, бревен и деревьев. Удобство использования. Натяжение цепи осуществляется без использования инструментов. Простая заправка. Расположение масляного бака сбоку и его большой размер обеспечивают удобную заправку системы автоматической смазки цепи. Прозрачный масляный бачок обеспечивает удобство контроля уровня масла. Безопасность использования. Предохранитель защищает от самопроизвольного включения инструмента.

        Преимущества

        • Защитный кожух оснащен системой отдачи тормоза для быстрой остановки цепи - безопасность использования
        • Прямой доступ к щеточному узлу позволяет осуществить замену угольных щеток самостоятельно
        • Питание от электричества исключает выбросы вредных веществ в атмосферу
        • Обслуживание цепи без помощи инструментов
        • Малый вес и габариты