Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
Арт. О00000025231
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Мощность, Вт
|1800
|
Длина шины, дюйм
|16
|
Количество звеньев, шт
|59
Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800 применяется для распиливания досок, бревен и деревьев. Удобство использования. Натяжение цепи осуществляется без использования инструментов. Простая заправка. Расположение масляного бака сбоку и его большой размер обеспечивают удобную заправку системы автоматической смазки цепи. Прозрачный масляный бачок обеспечивает удобство контроля уровня масла. Безопасность использования. Предохранитель защищает от самопроизвольного включения инструмента.
Преимущества
- Защитный кожух оснащен системой отдачи тормоза для быстрой остановки цепи - безопасность использования
- Прямой доступ к щеточному узлу позволяет осуществить замену угольных щеток самостоятельно
- Питание от электричества исключает выбросы вредных веществ в атмосферу
- Обслуживание цепи без помощи инструментов
- Малый вес и габариты