Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800 применяется для распиливания досок, бревен и деревьев. Удобство использования. Натяжение цепи осуществляется без использования инструментов. Простая заправка. Расположение масляного бака сбоку и его большой размер обеспечивают удобную заправку системы автоматической смазки цепи. Прозрачный масляный бачок обеспечивает удобство контроля уровня масла. Безопасность использования. Предохранитель защищает от самопроизвольного включения инструмента.

Преимущества