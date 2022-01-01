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Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
3 572 ₽
4 810 ₽
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    Арт. О00000025229
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
      Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600

      Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600

      • -1 238 ₽
      3 572 ₽
      4 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025229

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1600
      Длина шины, дюйм
      		14
      Количество звеньев, шт
      		52
      Все характеристики
      • -1 238 ₽
      3 572 ₽
      4 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600 - это инструмент для распиливания древесины. Пила не выделяет вредных газов, благодаря этому возможно использование в помещении. Не требует специализированного обслуживания, легко и просто осуществляется замена щеток. Рукоятка обеспечивает удобную и комфортную работу.

        Преимущества 

        • Простое обслуживание
        • Отсутствие выхлопов - работа в закрытом помещении
        • Работа от электросети
        • Защита от случайного включения
        • Быстрая замена щеток
        • Автоматическая смазка цепи
        • Контроль за расходом масла
        • Удобная рукоятка