Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
Арт. О00000025229
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Мощность, Вт
|1600
|
Длина шины, дюйм
|14
|
Количество звеньев, шт
|52
С этим товаром смотрят
Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600 - это инструмент для распиливания древесины. Пила не выделяет вредных газов, благодаря этому возможно использование в помещении. Не требует специализированного обслуживания, легко и просто осуществляется замена щеток. Рукоятка обеспечивает удобную и комфортную работу.
Преимущества
- Простое обслуживание
- Отсутствие выхлопов - работа в закрытом помещении
- Работа от электросети
- Защита от случайного включения
- Быстрая замена щеток
- Автоматическая смазка цепи
- Контроль за расходом масла
- Удобная рукоятка