Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600 - это инструмент для распиливания древесины. Пила не выделяет вредных газов, благодаря этому возможно использование в помещении. Не требует специализированного обслуживания, легко и просто осуществляется замена щеток. Рукоятка обеспечивает удобную и комфортную работу.

Преимущества