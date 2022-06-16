Электрическая цепная пила Eurolux ELS-1500P 70/10/8 используется для распиловки различной древесины при строительных и ремонтных работах, а также для ухода за деревьями. Отсутствие токсичных выхлопов позволяет работать инструментом в закрытом, непроветриваемом помещении. Автоматическая смазка цепи упрощает обслуживание электропилы. Зубчатый упор способствует осуществлению более точного реза.

Преимущества