Электрическая цепная пила Eurolux ELS-1500P 70/10/8
Арт. О00000012868
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1500
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Длина шины, дюйм
|12
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Количество звеньев, шт
|45
Электрическая цепная пила Eurolux ELS-1500P 70/10/8 используется для распиловки различной древесины при строительных и ремонтных работах, а также для ухода за деревьями. Отсутствие токсичных выхлопов позволяет работать инструментом в закрытом, непроветриваемом помещении. Автоматическая смазка цепи упрощает обслуживание электропилы. Зубчатый упор способствует осуществлению более точного реза.
Преимущества
- Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью
- Высокая скорость пильной цепи - хорошая производительность
- Автоматическая система смазки цепи и шины
- Зубчатый упор гарантирует аккуратный точный рез
- Две рукоятки - для надежного удержания инструмента
- Не выделяет токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении
- Окошко для контроля количества масла
- Небольшой вес и укороченная шина - работа одной рукой
- Кнопка блокировки - предотвращение непреднамеренного включения