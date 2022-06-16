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Электрическая цепная пила Eurolux ELS-1500P 70/10/8
5.0
2
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Eurolux ELS-1500P 70/10/8
    Арт. О00000012868
    5.0
    2
    Электрическая цепная пила Eurolux ELS-1500P 70/10/8

      Электрическая цепная пила Eurolux ELS-1500P 70/10/8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012868
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1500
      Длина шины, дюйм
      		12
      Количество звеньев, шт
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Электрическая цепная пила Eurolux ELS-1500P 70/10/8 используется для распиловки различной древесины при строительных и ремонтных работах, а также для ухода за деревьями. Отсутствие токсичных выхлопов позволяет работать инструментом в закрытом, непроветриваемом помещении. Автоматическая смазка цепи упрощает обслуживание электропилы. Зубчатый упор способствует осуществлению более точного реза.

        Преимущества 

        • Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью
        • Высокая скорость пильной цепи - хорошая производительность
        • Автоматическая система смазки цепи и шины
        • Зубчатый упор гарантирует аккуратный точный рез
        • Две рукоятки - для надежного удержания инструмента
        • Не выделяет токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении
        • Окошко для контроля количества масла
        • Небольшой вес и укороченная шина - работа одной рукой
        • Кнопка блокировки - предотвращение непреднамеренного включения