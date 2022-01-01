Электропила Champion 424N-18"
Арт. champion_2133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2200
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Длина шины, дюйм
|18
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|62
- Электропила Champion 424N-18 оснащена устройством быстрого натяжения цепи. Подходит для валки деревьев, распиливания бревен в хозяйстве. Через прозрачное окно бака удобно наблюдать за уровнем масла. Пила оборудована инерционным тормозом цепи для безопасности оператора. Передняя металлическая рукоятка позволяет выдерживать высокие нагрузки в течение всей работы. Для предотвращения случайного запуска предусмотрена стопорная кнопка рычага включения
Преимущества
- Продольное расположение двигателя обеспечивает повышенную управляемость инструментом даже в стесненных условиях
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Эргономичная рукоятка - надежный хват
- Автоматический нерегулируемый маслонасос
- Металлический зубчатый упор
- Стопорная кнопка рычага включения
- Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью
- Передняя металлическая рукоятка
- Прозрачное окно масляного бака
- Тормоз цепи - безопасность при работе Champion 424N-18