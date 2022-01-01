Преимущества

Продольное расположение двигателя обеспечивает повышенную управляемость инструментом даже в стесненных условиях

Отсутствие токсичных выхлопов

Эргономичная рукоятка - надежный хват

Автоматический нерегулируемый маслонасос

Металлический зубчатый упор

Стопорная кнопка рычага включения

Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью

Передняя металлическая рукоятка

Прозрачное окно масляного бака

Тормоз цепи - безопасность при работе Champion 424N-18

Электропила Champion 424N-18 оснащена устройством быстрого натяжения цепи. Подходит для валки деревьев, распиливания бревен в хозяйстве. Через прозрачное окно бака удобно наблюдать за уровнем масла. Пила оборудована инерционным тормозом цепи для безопасности оператора. Передняя металлическая рукоятка позволяет выдерживать высокие нагрузки в течение всей работы. Для предотвращения случайного запуска предусмотрена стопорная кнопка рычага включения