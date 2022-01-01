Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электропила Champion 424N-18"
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Электропила Champion 424N-18"
    Арт. champion_2133
    Электропила Champion 424N-18"

      Электропила Champion 424N-18"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2133

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2200
      Длина шины, дюйм
      		18
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		62
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электропила Champion 424N-18 оснащена устройством быстрого натяжения цепи. Подходит для валки деревьев, распиливания бревен в хозяйстве. Через прозрачное окно бака удобно наблюдать за уровнем масла. Пила оборудована инерционным тормозом цепи для безопасности оператора. Передняя металлическая рукоятка позволяет выдерживать высокие нагрузки в течение всей работы. Для предотвращения случайного запуска предусмотрена стопорная кнопка рычага включения

        Преимущества

        • Продольное расположение двигателя обеспечивает повышенную управляемость инструментом даже в стесненных условиях
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Эргономичная рукоятка - надежный хват
        • Автоматический нерегулируемый маслонасос
        • Металлический зубчатый упор
        • Стопорная кнопка рычага включения
        • Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью
        • Передняя металлическая рукоятка
        • Прозрачное окно масляного бака
        • Тормоз цепи - безопасность при работе Champion 424N-18