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Электрическая цепная пила Brait BR-1800, 1800 Вт, шина 16' 57 зв. 01.09.002.045
Арт. О00000041897
- Персональная скидка
Электрическая цепная пила Brait BR-1800, 1800 Вт, шина 16' 57 зв. 01.09.002.045
Арт. О00000041897
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Мощность, Вт
|2200
|
Длина шины, дюйм
|16
|
Класс товара
|бытовой
|
Количество звеньев, шт
|57
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- Электропила BRAIT BR-1800 подходит для работ в условиях нормированного уровня шума, в плотницких, столярных мастерских, при заготовке дров. Эту модель можно эксплуатировать внутри помещений за счет отсутствия отработанных газов и низкого уровня шума.
Преимущества
- Компактные размеры
- Щиток для защиты рук
- Низкий уровень шума