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Электрическая цепная пила Brait BR-1514 1500 Вт, шина 14" 52 зв. 01.09.007.083
4 200 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Brait BR-1514 1500 Вт, шина 14" 52 зв. 01.09.007.083
Арт. О00000041896
Электрическая цепная пила Brait BR-1514 1500 Вт, шина 14" 52 зв. 01.09.007.083
  • Персональная скидка

Электрическая цепная пила Brait BR-1514 1500 Вт, шина 14" 52 зв. 01.09.007.083

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4 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041896

Характеристики

Производитель
Brait
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Длина шины, дюйм
14
Класс товара
бытовой
Количество звеньев, шт
52
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электропила BRAIT BR-1514 подходит для работ в условиях нормированного уровня шума, в плотницких, столярных мастерских, при заготовке дров. Эту модель можно эксплуатировать внутри помещений за счет отсутствия отработанных газов и низкого уровня шума.

    Преимущества

    • Компактные размеры
    • Щиток для защиты рук
    • Низкий уровень шума