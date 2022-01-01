Электрическая цепная пила Brait BR-1514 1500 Вт, шина 14" 52 зв. 01.09.007.083

Преимущества

Компактные размеры

Щиток для защиты рук

Низкий уровень шума

Электропила BRAIT BR-1514 подходит для работ в условиях нормированного уровня шума, в плотницких, столярных мастерских, при заготовке дров. Эту модель можно эксплуатировать внутри помещений за счет отсутствия отработанных газов и низкого уровня шума.