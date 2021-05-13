Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
Арт. О00000012938
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|2000
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|57
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- Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P пригодится при строительстве или ремонте, когда необходимо производить распиливание дерева в помещении. Регулировка натяжения пильной цепи производится при помощи специального винта, расположенного с правой стороны корпуса. Сбалансированная конструкция облегчает использование инструмента. Смазка цепи автоматическая, также предусмотрен индикатор уровня масла.
Преимущества
- Автоматическая смазка цепи
- Есть индикатор уровня масла
- Малошумность
- Не выделяет токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении