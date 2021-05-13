Преимущества

Автоматическая смазка цепи

Есть индикатор уровня масла

Малошумность

Не выделяет токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении

Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P пригодится при строительстве или ремонте, когда необходимо производить распиливание дерева в помещении. Регулировка натяжения пильной цепи производится при помощи специального винта, расположенного с правой стороны корпуса. Сбалансированная конструкция облегчает использование инструмента. Смазка цепи автоматическая, также предусмотрен индикатор уровня масла.