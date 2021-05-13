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Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
5.0
2
5 490 ₽
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
    Арт. О00000012938
    5.0
    2
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P

      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P

      5 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012938
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		2000
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      5 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая цепная пила Huter ELS-2000P пригодится при строительстве или ремонте, когда необходимо производить распиливание дерева в помещении. Регулировка натяжения пильной цепи производится при помощи специального винта, расположенного с правой стороны корпуса. Сбалансированная конструкция облегчает использование инструмента. Смазка цепи автоматическая, также предусмотрен индикатор уровня масла.

        Преимущества 

        • Автоматическая смазка цепи
        • Есть индикатор уровня масла
        • Малошумность
        • Не выделяет токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении