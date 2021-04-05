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Цепная электрическая пила Patriot ES 1816
3.9
8
5 730 ₽
6 530 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Цепная электрическая пила Patriot ES 1816
Арт. Х145281
3.9
8
Цепная электрическая пила Patriot ES 1816
Цепная электрическая пила Patriot ES 1816
Цепная электрическая пила Patriot ES 1816
  • Персональная скидка
Цепная электрическая пила Patriot ES 1816
Цепная электрическая пила Patriot ES 1816
Цепная электрическая пила Patriot ES 1816

Цепная электрическая пила Patriot ES 1816

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  • -800 ₽
5 730 ₽
6 530 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
Арт. Х145281
3.9
8

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Мощность, Вт
1800
Длина шины, дюйм
16
Количество звеньев, шт
57
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -800 ₽
5 730 ₽
6 530 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Цепная электрическая пила Patriot ES 1816 - компактная электрическая цепная пила с металлическим упором, шиной и цепью OREGON для распиловки  строительных материалов, древесины в закрытых помещениях и в саду. Производительный двигатель гарантирует высокую скорость распиловки древесины среднего диаметра, а его продольное расположение уменьшает поперечные габариты и способствует пилению в труднодоступных местах. Благодаря малому весу и низкому уровню шума, увеличивается длительность и комфорт работы. Техническое обслуживание почти не требуется, пильная цепь смазывается автоматически. За безопасность работы отвечают тормоз цепи, предохранитель клавиши старта и щиток для защиты рук. Для удобства работы в перчатках, рукоятки прорезинены. На рукоятке имеется скоба крепления сетевого кабеля.

    Преимущества

    • Шина и цепь OREGON
    • Прорезиненные рукоятки
    • Компактный размер
    • Низкий уровень шума
    • Тормоз цепи
    • Плавный пуск
    • Щиток защиты рук
    • Отсутствие вредных выхлопов
    • Минимальное тех. обслуживание