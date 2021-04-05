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Цепная электрическая пила Patriot ES 1816
Арт. Х145281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|1800
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|57
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- Цепная электрическая пила Patriot ES 1816 - компактная электрическая цепная пила с металлическим упором, шиной и цепью OREGON для распиловки строительных материалов, древесины в закрытых помещениях и в саду. Производительный двигатель гарантирует высокую скорость распиловки древесины среднего диаметра, а его продольное расположение уменьшает поперечные габариты и способствует пилению в труднодоступных местах. Благодаря малому весу и низкому уровню шума, увеличивается длительность и комфорт работы. Техническое обслуживание почти не требуется, пильная цепь смазывается автоматически. За безопасность работы отвечают тормоз цепи, предохранитель клавиши старта и щиток для защиты рук. Для удобства работы в перчатках, рукоятки прорезинены. На рукоятке имеется скоба крепления сетевого кабеля.
Преимущества
- Шина и цепь OREGON
- Прорезиненные рукоятки
- Компактный размер
- Низкий уровень шума
- Тормоз цепи
- Плавный пуск
- Щиток защиты рук
- Отсутствие вредных выхлопов
- Минимальное тех. обслуживание