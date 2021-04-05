Преимущества

Шина и цепь OREGON

Прорезиненные рукоятки

Компактный размер

Низкий уровень шума

Тормоз цепи

Плавный пуск

Щиток защиты рук

Отсутствие вредных выхлопов

Минимальное тех. обслуживание

Цепная электрическая пила Patriot ES 1816 - компактная электрическая цепная пила с металлическим упором, шиной и цепью OREGON для распиловки строительных материалов, древесины в закрытых помещениях и в саду. Производительный двигатель гарантирует высокую скорость распиловки древесины среднего диаметра, а его продольное расположение уменьшает поперечные габариты и способствует пилению в труднодоступных местах. Благодаря малому весу и низкому уровню шума, увеличивается длительность и комфорт работы. Техническое обслуживание почти не требуется, пильная цепь смазывается автоматически. За безопасность работы отвечают тормоз цепи, предохранитель клавиши старта и щиток для защиты рук. Для удобства работы в перчатках, рукоятки прорезинены. На рукоятке имеется скоба крепления сетевого кабеля.