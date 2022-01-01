Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20

Преимущества

Система Li-ion 20В - позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом

Не выделяет вредных газов в атмосферу - экологичность

Быстрое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента

Предохранитель от произвольного пуска - безопасность

Смотровое окошка масляного бачка - для удобного контроля уровня масла

Компактный размер и малый вес - удобство в работе

Аккумуляторная цепная пила Ставр 20В ст25-20пца используется для распиловки древесины при проведении различных работ, а также для ухода за садовыми деревьями. Небольшие габариты и малый вес инструмента обеспечивают легкое управление и продолжительную работу без переутомления. Питание от аккумулятора позволяет использовать пилу вдали от источника электросети. Отсутствие вредных выхлопов дает возможность проводить работы в закрытых, не проветриваемых помещениях без вреда для здоровья.