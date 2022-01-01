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Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
Найти аналог
Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
    Арт. О00000027688
    Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
    Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
    Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
    Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
    Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
    Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
    Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
    Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
      Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
      Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
      Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
      Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
      Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
      Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
      Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
      Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20

      Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000027688

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шины, дюйм
      		10
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		40
      Напряжение аккумулятора, В
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная цепная пила Ставр 20В ст25-20пца используется для распиловки древесины при проведении различных работ, а также для ухода за садовыми деревьями. Небольшие габариты и малый вес инструмента обеспечивают легкое управление и продолжительную работу без переутомления. Питание от аккумулятора позволяет использовать пилу вдали от источника электросети. Отсутствие вредных выхлопов дает возможность проводить работы в закрытых, не проветриваемых помещениях без вреда для здоровья.

        Преимущества

        • Система Li-ion 20В - позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом
        • Не выделяет вредных газов в атмосферу - экологичность
        • Быстрое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента
        • Предохранитель от произвольного пуска - безопасность
        • Смотровое окошка масляного бачка - для удобного контроля уровня масла
        • Компактный размер и малый вес - удобство в работе
        Внимание! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.