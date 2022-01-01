Аккумуляторная цепная пила Ставр ПЦА-25/20
Арт. О00000027688
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина шины, дюйм
|10
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|40
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Напряжение аккумулятора, В
|20
- Аккумуляторная цепная пила Ставр 20В ст25-20пца используется для распиловки древесины при проведении различных работ, а также для ухода за садовыми деревьями. Небольшие габариты и малый вес инструмента обеспечивают легкое управление и продолжительную работу без переутомления. Питание от аккумулятора позволяет использовать пилу вдали от источника электросети. Отсутствие вредных выхлопов дает возможность проводить работы в закрытых, не проветриваемых помещениях без вреда для здоровья.
Преимущества
- Система Li-ion 20В - позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом
- Не выделяет вредных газов в атмосферу - экологичность
- Быстрое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента
- Предохранитель от произвольного пуска - безопасность
- Смотровое окошка масляного бачка - для удобного контроля уровня масла
- Компактный размер и малый вес - удобство в работе