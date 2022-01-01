Аккумуляторные цепные пилы от 20 В
Найдено: 4 товара
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- 13 990 ₽4 м/с, 3.15 кгДлина шины, см: 25Вес, кг: 3.15Напряжение аккумулятора, В: 24
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- 16 990 ₽7 м/с, 2.6 кгДлина шины, см: 30.5Вес, кг: 2.6Напряжение аккумулятора, В: 24
- Персональная скидка
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- Нет в наличии6 м/с, 3.4 кгДлина шины, см: 25.4Вес, кг: 3.4Напряжение аккумулятора, В: 20
- Нет в наличии4 м/с, 3.15 кгДлина шины, см: 25Вес, кг: 3.15Напряжение аккумулятора, В: 24
Аккумуляторные цепные пилы от 20 В в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 990 рублей до 9 090 рублей. В наличии более 2 наименования. Купить цепную электропилу с аккумулятором от 20 вольт вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.