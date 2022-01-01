Аккумуляторные цепные пилы 36 вольт
Найдено: 9 товаров
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- 30 899 ₽33 990 ₽11 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- -3 091 ₽
- Персональная скидка
- 41 609 ₽48 990 ₽15 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- -7 381 ₽
- Персональная скидка
- 35 990 ₽14 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- 40 990 ₽14 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- 59 990 ₽2.9 кгДлина шины, см: 35Вес, кг: 2.9Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии19 м/с, 6.865 кгДлина шины, см: 40Вес, кг: 6.865Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии20 м/с, 3 кгДлина шины, см: 35Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии11 м/с, 2.5 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии14 м/с, 2 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 2Напряжение аккумулятора, В: 36
Аккумуляторные цепные пилы 36 вольт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 23 879 рублей до 35 990 рублей. В наличии более 7 наименований. Купить цепную электропилу с аккумулятором на 36В вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.