Электропилы садовые аккумуляторные
Найдено: 15 товаров
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- 35 990 ₽11 м/с, 3.1 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3.1
- 23 900 ₽Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.8 м/с, 4.1 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 4.1Напряжение аккумулятора, В: 18
- 30 899 ₽33 990 ₽11 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- -3 091 ₽
- Персональная скидка
- 12 550 ₽13 490 ₽4 м/с, 3.65 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3.65Напряжение аккумулятора, В: 40
- -940 ₽
- Персональная скидка
- 41 609 ₽48 990 ₽15 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- -7 381 ₽
- Персональная скидка
- 35 990 ₽14 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- 40 990 ₽14 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии10 м/с, 5.4 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 5.4Напряжение аккумулятора, В: 40
- Нет в наличии4 м/с, 3.65 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3.65Напряжение аккумулятора, В: 40
- Нет в наличии4 м/с, 3.9 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3.9Напряжение аккумулятора, В: 40
- Нет в наличии8 м/с, 4.1 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 4.1Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии4 м/с, 3.65 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3.65Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии11 м/с, 2.5 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличииАккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.8 м/с, 4.1 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 4.1Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии14 м/с, 2 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 2Напряжение аккумулятора, В: 36
Электропилы садовые аккумуляторные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 739 рублей до 35 990 рублей. В наличии более 16 наименований. Купить для сада цепную пилу по дереву с аккумулятором вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.