Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.
Арт. О00000028962
Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.
Арт. О00000028962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Длина шины, дюйм
|12
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|46
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Напряжение аккумулятора, В
|18
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- Цепная пила Makita DUC302Z отличается мобильностью и высокой производительностью. Укомплектована 30-сантиметровой шиной и цепью. Работает от двух мощных аккумуляторов. Инструмент используется на садовом участке для ухода за деревьями, резки древесины. Двигатель с технологией XPT (защита от пыли и влаги) позволяет работать в неблагоприятных условиях
Преимущества
- Технология XPT - защита от влаги и пыли
- Инерционный тормоз и электрический тормоз моментально останавливают цепь - безопасность оператора
- Рукоятки с резиновыми вставками - надежное удержание цепной пилы Makita DUC302Z
- Высокая производительность
- Защита от перегрузки
- Защита от случайного включения
- Бесключевая регулировка натяжения цепи
- Эргономичные рукоятки
- Смазка цепи осуществляется автоматически
- Отсутствие вредных выхлопов
- Напряжение питания: 2х18В