Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.

Преимущества

Технология XPT - защита от влаги и пыли

Инерционный тормоз и электрический тормоз моментально останавливают цепь - безопасность оператора

Рукоятки с резиновыми вставками - надежное удержание цепной пилы Makita DUC302Z

Высокая производительность

Защита от перегрузки

Защита от случайного включения

Бесключевая регулировка натяжения цепи

Эргономичные рукоятки

Смазка цепи осуществляется автоматически

Отсутствие вредных выхлопов

Напряжение питания: 2х18В





Цепная пила Makita DUC302Z отличается мобильностью и высокой производительностью. Укомплектована 30-сантиметровой шиной и цепью. Работает от двух мощных аккумуляторов. Инструмент используется на садовом участке для ухода за деревьями, резки древесины. Двигатель с технологией XPT (защита от пыли и влаги) позволяет работать в неблагоприятных условиях