Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.
23 900 ₽
Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.
    Арт. О00000028962
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.

      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.

      23 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028962

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Длина шины, дюйм
      		12
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		46
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      23 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201
      860 ₽
      5.0
      Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201
      Набор кордщеток для дрели Практика мягкие 773-507
      495 ₽
      5.0
      Набор кордщеток для дрели Практика мягкие 773-507
      Радиальная кордщетка для дрели Практика 773-408 (100 мм, мягкая)
      175 ₽
      5.0
      Радиальная кордщетка для дрели Практика 773-408 (100 мм, мягкая)
      Удлинитель шнека для бензобура Extension (50 см) ADA А00238
      790 ₽
      Удлинитель шнека для бензобура Extension (50 см) ADA А00238
      Цепь Champion 76044 (кольцо) 3/8" -1,1мм-46(SG)
      640 ₽
      5.0
      Цепь Champion 76044 (кольцо) 3/8" -1,1мм-46(SG)
      Пильная цепь Oregon 90PX052E (3/8", 1,1 мм, 52 звена)
      1 010 ₽
      3.0
      Пильная цепь Oregon 90PX052E (3/8", 1,1 мм, 52 звена)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло полусинт. для цепей Stihl SynthPlus 07815162000, 1 л
      990 ₽
      Масло полусинт. для цепей Stihl SynthPlus 07815162000, 1 л
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Цепная пила Makita DUC302Z отличается мобильностью и высокой производительностью. Укомплектована 30-сантиметровой шиной и цепью. Работает от двух мощных аккумуляторов. Инструмент используется на садовом участке для ухода за деревьями, резки древесины. Двигатель с технологией XPT (защита от пыли и влаги) позволяет работать в неблагоприятных условиях

        Преимущества

        • Технология XPT - защита от влаги и пыли
        • Инерционный тормоз и электрический тормоз моментально останавливают цепь - безопасность оператора
        • Рукоятки с резиновыми вставками - надежное удержание цепной пилы Makita DUC302Z
        • Высокая производительность
        • Защита от перегрузки
        • Защита от случайного включения
        • Бесключевая регулировка натяжения цепи
        • Эргономичные рукоятки
        • Смазка цепи осуществляется автоматически
        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Напряжение питания: 2х18В