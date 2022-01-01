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Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.
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Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.
    Арт. О00000035412
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.

      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000035412

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Длина шины, дюйм
      		12
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		46
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Цепная пила Makita DUC302Z отличается мобильностью и высокой производительностью. Укомплектована 30-сантиметровой шиной и цепью. Работает от двух мощных аккумуляторов. Инструмент используется на садовом участке для ухода за деревьями, резки древесины. Двигатель с технологией XPT (защита от пыли и влаги) позволяет работать в неблагоприятных условиях

        Преимущества

        • Технология XPT - защита от влаги и пыли
        • Инерционный тормоз и электрический тормоз моментально останавливают цепь - безопасность оператора
        • Рукоятки с резиновыми вставками - надежное удержание цепной пилы Makita DUC302Z
        • Высокая производительность
        • Защита от перегрузки
        • Защита от случайного включения
        • Бесключевая регулировка натяжения цепи
        • Эргономичные рукоятки
        • Смазка цепи осуществляется автоматически
        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Напряжение питания: 2х18В