Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z

Преимущества

Бесщеточный двигатель

Инерционный тормоз моментально останавливают цепь - безопасность оператора

Рукоятки с резиновыми вставками - надежное удержание цепной пилы Makita DUC353Z

Высокая производительность

Защита от перегрева и перегрузки

Защита от случайного включения

Бесключевая регулировка натяжения цепи

Эргономичные рукоятки

Смазка цепи осуществляется автоматически

Отсутствие вредных выхлопов

Напряжение питания: 2х18В

Цепная пила Makita DUC353Z оснащена бесщеточным двигателем и отличается малошумностью, что гарантирует комфортную работу. Работает от двух аккумуляторов Li-ion, что обеспечивает высокую скорость пиления и производительность. Имеет инерционный тормоз цепи для безопасности оператора. Смазывание цепи выполняется в автоматическом режиме. Инструмент поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.