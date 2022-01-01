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Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z
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Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z
    Арт. О00000040582
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z

      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000040582

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Длина шины, дюйм
      		14
      Класс товара
      		профессиональный
      Количество звеньев, шт
      		52
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Цепная пила Makita DUC353Z оснащена бесщеточным двигателем и отличается малошумностью, что гарантирует комфортную работу. Работает от двух аккумуляторов Li-ion, что обеспечивает высокую скорость пиления и производительность. Имеет инерционный тормоз цепи для безопасности оператора. Смазывание цепи выполняется в автоматическом режиме. Инструмент поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель
        • Инерционный тормоз моментально останавливают цепь - безопасность оператора
        • Рукоятки с резиновыми вставками - надежное удержание цепной пилы Makita DUC353Z
        • Высокая производительность
        • Защита от перегрева и перегрузки
        • Защита от случайного включения
        • Бесключевая регулировка натяжения цепи
        • Эргономичные рукоятки
        • Смазка цепи осуществляется автоматически
        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Напряжение питания: 2х18В