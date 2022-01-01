Аккумуляторные цепные пилы 18 вольт
Найдено: 8 товаров
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- 23 900 ₽Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.8 м/с, 4.1 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 4.1Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии20 м/с, 4.7 кгДлина шины, см: 35Вес, кг: 4.7Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии8 м/с, 4.1 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 4.1Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии1.1 кгДлина шины, см: 6.5Вес, кг: 1.1Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии20 м/с, 4.7 кгДлина шины, см: 35Вес, кг: 4.7Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии4 м/с, 3.65 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3.65Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииАккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.8 м/с, 4.1 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 4.1Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии20 м/с, 5 кгДлина шины, см: 35Вес, кг: 5Напряжение аккумулятора, В: 18
Аккумуляторные цепные пилы 18 вольт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 17 617 рублей до 31 872 рубля. В наличии более 5 наименований. Купить цепную электропилу с аккумулятором 18 В вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.