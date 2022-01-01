Пила цепная аккумуляторная Makita DUC353Z
Арт. О00000016512
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Длина шины, дюйм
|14
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|52
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Напряжение аккумулятора, В
|18
- Цепная пила Makita DUC353Z оснащена бесщеточным двигателем и отличается малошумностью, что гарантирует комфортную работу. Работает от двух аккумуляторов Li-ion, что обеспечивает высокую скорость пиления и производительность. Имеет инерционный тормоз цепи для безопасности оператора. Смазывание цепи выполняется в автоматическом режиме
Преимущества
- Бесщеточный двигатель
- Инерционный тормоз моментально останавливают цепь - безопасность оператора
- Рукоятки с резиновыми вставками - надежное удержание цепной пилы Makita DUC353Z
- Высокая производительность
- Защита от перегрева и перегрузки
- Защита от случайного включения
- Бесключевая регулировка натяжения цепи
- Эргономичные рукоятки
- Смазка цепи осуществляется автоматически
- Отсутствие вредных выхлопов
- Напряжение питания: 2х18В