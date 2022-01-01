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Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z, с двумя аккумуляторами, зарядным устройством
Найти аналог
Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z, с двумя аккумуляторами, зарядным устройством
    Арт. О00000026484
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z, с двумя аккумуляторами, зарядным устройством
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z, с двумя аккумуляторами, зарядным устройством
    Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z, с двумя аккумуляторами, зарядным устройством
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z, с двумя аккумуляторами, зарядным устройством
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z, с двумя аккумуляторами, зарядным устройством
      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z, с двумя аккумуляторами, зарядным устройством

      Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z, с двумя аккумуляторами, зарядным устройством

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026484

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Длина шины, дюйм
      		14
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		52
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Цепная пила Makita DUC353Z оснащена бесщеточным двигателем и отличается малошумностью, что гарантирует комфортную работу. Работает от двух аккумуляторов Li-ion, что обеспечивает высокую скорость пиления и производительность. Имеет инерционный тормоз цепи для безопасности оператора. Смазывание цепи выполняется в автоматическом режиме

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель
        • Инерционный тормоз моментально останавливают цепь - безопасность оператора
        • Рукоятки с резиновыми вставками - надежное удержание цепной пилы Makita DUC353Z
        • Высокая производительность
        • Защита от перегрева и перегрузки
        • Защита от случайного включения
        • Бесключевая регулировка натяжения цепи
        • Эргономичные рукоятки
        • Смазка цепи осуществляется автоматически
        • Отсутствие вредных выхлопов