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Аккумуляторные цепные пилы

Аккумуляторные цепные пилы до 24В

  • Напряжение аккумулятора, В: 24
  • Напряжение аккумулятора, В: 20
Найдено: 4 товара
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Аккумуляторные цепные пилы до 24В в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 990 рублей до 9 090 рублей. В наличии более 2 наименования. Купить цепную электропилу с аккумулятором до 24 вольт вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.