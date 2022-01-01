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Аккумуляторные цепные пилы

Цепные пилы аккумуляторные до 40 вольт

  • Напряжение аккумулятора, В: 36
  • Напряжение аккумулятора, В: 40
Найдено: 13 товаров
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Цепные пилы аккумуляторные до 40 вольт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 13 490 рублей до 35 990 рублей. В наличии более 11 наименований. Купить цепную электропилу с аккумулятором до 40В вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.