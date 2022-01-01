Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ

Преимущества

Аккумулятор совместим с другими устройствами из линейки G-MAX 40V

Смазка цепи осуществляется автоматически

Остановка цепи - менее 2 секунд

Бесключевая регулировка натяжения цепи

При изготовлении шины Oregon использовалась кремниевая сталь - прочность и легкость

Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация

Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежное удержание GreenWorks G40CS30 20117UA

Предохранитель - для безопасной работы

Щёточный двигатель

Прозрачный масляный бак

Щиток для защиты рук

Отсутствие выхлопов благодаря работе на аккумуляторе

Гарантируемый уровень шума: 97 дБ

Аккумуляторная цепная пила GreenWorks G40CS30 20117UA не требует подготовки к работе. Оснащена аккумулятором напряжением 40 В. Имеет предохранитель пуска, цепной тормоз и большой щиток для защиты руки. Настройка цепи производится без инструмента. Модель может эксплуатироваться вдали от источника энергии