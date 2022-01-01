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Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ
Найти аналог
Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ
    Арт. О00000031506
    Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ

      Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031506

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		12
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		45
      Напряжение аккумулятора, В
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная цепная пила GreenWorks G40CS30 20117UA не требует подготовки к работе. Оснащена аккумулятором напряжением 40 В. Имеет предохранитель пуска, цепной тормоз и большой щиток для защиты руки. Настройка цепи производится без инструмента. Модель может эксплуатироваться вдали от источника энергии

        Преимущества

        • Аккумулятор совместим с другими устройствами из линейки G-MAX 40V
        • Смазка цепи осуществляется автоматически
        • Остановка цепи - менее 2 секунд
        • Бесключевая регулировка натяжения цепи
        • При изготовлении шины Oregon использовалась кремниевая сталь - прочность и легкость
        • Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация
        • Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежное удержание GreenWorks G40CS30 20117UA
        • Предохранитель - для безопасной работы
        • Щёточный двигатель
        • Прозрачный масляный бак
        • Щиток для защиты рук
        • Отсутствие выхлопов благодаря работе на аккумуляторе
        • Гарантируемый уровень шума: 97 дБ