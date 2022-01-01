Аккумуляторная цепная пила Greenworks G40CS30K240В 20117UA с АКБ и ЗУ
Арт. О00000031506
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина шины, дюйм
|12
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|45
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Напряжение аккумулятора, В
|40
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- Аккумуляторная цепная пила GreenWorks G40CS30 20117UA не требует подготовки к работе. Оснащена аккумулятором напряжением 40 В. Имеет предохранитель пуска, цепной тормоз и большой щиток для защиты руки. Настройка цепи производится без инструмента. Модель может эксплуатироваться вдали от источника энергии
Преимущества
- Аккумулятор совместим с другими устройствами из линейки G-MAX 40V
- Смазка цепи осуществляется автоматически
- Остановка цепи - менее 2 секунд
- Бесключевая регулировка натяжения цепи
- При изготовлении шины Oregon использовалась кремниевая сталь - прочность и легкость
- Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация
- Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежное удержание GreenWorks G40CS30 20117UA
- Предохранитель - для безопасной работы
- Щёточный двигатель
- Прозрачный масляный бак
- Щиток для защиты рук
- Отсутствие выхлопов благодаря работе на аккумуляторе
- Гарантируемый уровень шума: 97 дБ