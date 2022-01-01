Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ

Пила цепная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
Арт. О00000031518
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина шины, дюйм
|12
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|45
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Напряжение аккумулятора, В
|40
- Аккумуляторная цепная пила GreenWorks G40CS30 20117 готова к работе одним нажатием кнопки. Предназначена для обрезки сучьев и пиления стволов на открытом воздухе. Укомплектована пильной гарнитурой Oregon, отличающейся высоким качеством реза. Смазка цепи осуществляется автоматически. Для обеспечения безопасной работы предусмотрены защитный щиток и предохранитель
Преимущества
- Аккумулятор совместим с другими устройствами из линейки G-MAX 40V
- Смазка цепи осуществляется автоматически
- Остановка цепи - менее 2 секунд
- Бесключевая регулировка натяжения цепи
- При изготовлении шины Oregon использовалась кремниевая сталь - прочность и легкость
- Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация
- Прорезиненная передняя рукоятка обеспечивает надежное удержание аккумуляторной цепной пилы GreenWorks G40CS30 20117
- Предохранитель - для безопасной работы
- Щеточный двигатель
- Время автономной работы - 60 минут на одном заряде 4 А*ч аккумулятора
- Прозрачный масляный бак
- Щиток для защиты рук
- Отсутствие выхлопов благодаря работе на аккумуляторе
- Гарантируемый уровень шума: 97 дБ