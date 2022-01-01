Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ

Преимущества

Аккумулятор совместим с другими устройствами из линейки G-MAX 40V

Смазка цепи осуществляется автоматически

Остановка цепи - менее 2 секунд

Бесключевая регулировка натяжения цепи

При изготовлении шины Oregon использовалась кремниевая сталь - прочность и легкость

Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация

Прорезиненная передняя рукоятка обеспечивает надежное удержание аккумуляторной цепной пилы GreenWorks G40CS30 20117

Предохранитель - для безопасной работы

Щеточный двигатель

Время автономной работы - 60 минут на одном заряде 4 А*ч аккумулятора

Прозрачный масляный бак

Щиток для защиты рук

Отсутствие выхлопов благодаря работе на аккумуляторе

Гарантируемый уровень шума: 97 дБ

Аккумуляторная цепная пила GreenWorks G40CS30 20117 готова к работе одним нажатием кнопки. Предназначена для обрезки сучьев и пиления стволов на открытом воздухе. Укомплектована пильной гарнитурой Oregon, отличающейся высоким качеством реза. Смазка цепи осуществляется автоматически. Для обеспечения безопасной работы предусмотрены защитный щиток и предохранитель