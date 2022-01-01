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Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
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Аккумуляторные цепные пилы
    Пила цепная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
    Арт. О00000031518
    Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
    Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
    Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
    Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
    Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
    Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
      Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
      Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
      Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
      Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
      Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ
      Пила цепная аккумуляторная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ

      Пила цепная Greenworks G40CS30 40В 20117, без АКБ и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031518

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		12
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		45
      Напряжение аккумулятора, В
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная цепная пила GreenWorks G40CS30 20117 готова к работе одним нажатием кнопки. Предназначена для обрезки сучьев и пиления стволов на открытом воздухе. Укомплектована пильной гарнитурой Oregon, отличающейся высоким качеством реза. Смазка цепи осуществляется автоматически. Для обеспечения безопасной работы предусмотрены защитный щиток и предохранитель

        Преимущества

        • Аккумулятор совместим с другими устройствами из линейки G-MAX 40V
        • Смазка цепи осуществляется автоматически
        • Остановка цепи - менее 2 секунд
        • Бесключевая регулировка натяжения цепи
        • При изготовлении шины Oregon использовалась кремниевая сталь - прочность и легкость
        • Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация
        • Прорезиненная передняя рукоятка обеспечивает надежное удержание аккумуляторной цепной пилы GreenWorks G40CS30 20117
        • Предохранитель - для безопасной работы
        • Щеточный двигатель
        • Время автономной работы - 60 минут на одном заряде 4 А*ч аккумулятора
        • Прозрачный масляный бак
        • Щиток для защиты рук
        • Отсутствие выхлопов благодаря работе на аккумуляторе
        • Гарантируемый уровень шума: 97 дБ