Сетевые дрели используются как в быту, так и на производстве при работе с твердыми материалами. Возможно применение в качестве шуруповерта. Преимущества: возможность работать непрерывно, наличие систем реверса и электронного управления. Современные модели имеют небольшой вес и регулировку количества оборотов.

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