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Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
5.0
1
8 925 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
  • Персональная скидка
Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
Арт. О00000033351
5.0
1
Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
  • Персональная скидка
Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер

Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер

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8 925 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033351
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
профессиональный
Макс. крутящий момент, Нм
65
Тип
аккумуляторный, ударный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 925 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PSR24-C2 используется для вкручивания и выкручивания резьбовых соединений. Обеспечивает высокий крутящий момент. При наличии соответствующей оснастки возможно сверление отверстий в ударном и безударном режимах. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять оснастку. Благодаря встроенной подсветке инструмент можно эксплуатировать в условиях недостаточного освещения. Источником питания является литий-ионный аккумулятор, не имеющий эффекта памяти и саморазряда.

    Преимущества

    • Двухскоростной редуктор
    • Регулировка крутящего момента
    • 2 аккумулятора - для работы без простоев
    • Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват
    • Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла
    • Вентиляционные отверстия на корпусе для оптимальной циркуляции воздуха вблизи двигателя
    • Пластиковый кейс для удобства хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PSR24-C2