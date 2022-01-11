Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер

Преимущества

Двухскоростной редуктор

Регулировка крутящего момента

2 аккумулятора - для работы без простоев

Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват

Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла

Вентиляционные отверстия на корпусе для оптимальной циркуляции воздуха вблизи двигателя

Пластиковый кейс для удобства хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PSR24-C2

Дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PSR24-C2 используется для вкручивания и выкручивания резьбовых соединений. Обеспечивает высокий крутящий момент. При наличии соответствующей оснастки возможно сверление отверстий в ударном и безударном режимах. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять оснастку. Благодаря встроенной подсветке инструмент можно эксплуатировать в условиях недостаточного освещения. Источником питания является литий-ионный аккумулятор, не имеющий эффекта памяти и саморазряда.