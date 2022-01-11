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Шуруповерт P.I.T. PSR24-C2 Мастер
Арт. О00000033351
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|65
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PSR24-C2 используется для вкручивания и выкручивания резьбовых соединений. Обеспечивает высокий крутящий момент. При наличии соответствующей оснастки возможно сверление отверстий в ударном и безударном режимах. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять оснастку. Благодаря встроенной подсветке инструмент можно эксплуатировать в условиях недостаточного освещения. Источником питания является литий-ионный аккумулятор, не имеющий эффекта памяти и саморазряда.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Регулировка крутящего момента
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват
- Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла
- Вентиляционные отверстия на корпусе для оптимальной циркуляции воздуха вблизи двигателя
- Пластиковый кейс для удобства хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PSR24-C2