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Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
5.0
1
6 050 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Арт. О00000026753
5.0
1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1

Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1

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6 050 ₽
за штуку
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026753
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
40
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Дрель-шуруповерт P.I.T. СТАНДАРТ PSR 24-D1 снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением. Модель функционирует от литий-ионного аккумулятора, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти. Кейс удобен для хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей. 

    Преимущества

    • Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ
    • Наличие реверса
    • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
    • Рукоятка с нескользящими вставками - для комфортного рабочего процесса
    • 18 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
    • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
    • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
    • Кейс - для удобства хранения и транспортировки P.I.T. СТАНДАРТ PSR 24-D1