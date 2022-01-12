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Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1
Арт. О00000026753
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Дрель-шуруповерт P.I.T. СТАНДАРТ PSR 24-D1 снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением. Модель функционирует от литий-ионного аккумулятора, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти. Кейс удобен для хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ
- Наличие реверса
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Рукоятка с нескользящими вставками - для комфортного рабочего процесса
- 18 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки P.I.T. СТАНДАРТ PSR 24-D1