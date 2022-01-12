Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 24-D1

Дрель-шуруповерт P.I.T. СТАНДАРТ PSR 24-D1 снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением. Модель функционирует от литий-ионного аккумулятора, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти. Кейс удобен для хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.

Преимущества