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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19
5.0
3
6 090 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19
    Арт. О00000012970
    5.0
    3
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19

      6 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012970
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      6 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2кУ 72/14/19 используется домашними мастерами для ремонтно-монтажных работ. Экономия времени. Модель оборудована быстрозажимным патроном, поэтому смена оснастки занимает минимальное количество времени. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. 

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Малый вес Вихрь ДА-24Л-2кУ 72/14/19 снижает энергоемкость работы
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки