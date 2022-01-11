Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19
Арт. О00000012970
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2кУ 72/14/19 используется домашними мастерами для ремонтно-монтажных работ. Экономия времени. Модель оборудована быстрозажимным патроном, поэтому смена оснастки занимает минимальное количество времени. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Малый вес Вихрь ДА-24Л-2кУ 72/14/19 снижает энергоемкость работы
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки