Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2КУ 72/14/19

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2кУ 72/14/19 используется домашними мастерами для ремонтно-монтажных работ. Экономия времени. Модель оборудована быстрозажимным патроном, поэтому смена оснастки занимает минимальное количество времени. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.

Преимущества