Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ 72/14/17

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ 72/14/17 используется домашними мастерами для ремонтно-монтажных работ. Оснащена быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что обеспечивает простую смену оснастки. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.

Преимущества