Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142432, 4-32 мм, 15 ступеней

Сверло ступенчатое HSS по металлу 15 ступеней 4-32 мм предназначено для сверления отверстий различного диаметра в листовых металлических и пластиковых материалах. Допускается и рекомендуется выполнять работу с использованием СОЖ. Лазерная заточка режущих кромок. Назначение: для сверления отверстий в тонких материалах (листовая сталь, цветные металлы, пластмасса), а также для рассверливания существующих отверстий. Материал: быстрорежущая сталь