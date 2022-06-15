Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142432, 4-32 мм, 15 ступеней
Арт. О00000008526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- Сверло ступенчатое HSS по металлу 15 ступеней 4-32 мм предназначено для сверления отверстий различного диаметра в листовых металлических и пластиковых материалах. Допускается и рекомендуется выполнять работу с использованием СОЖ. Лазерная заточка режущих кромок. Назначение: для сверления отверстий в тонких материалах (листовая сталь, цветные металлы, пластмасса), а также для рассверливания существующих отверстий. Материал: быстрорежущая сталь