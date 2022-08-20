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Современный инструмент позволяет производить обработку материалов на высоком уровне. Для сверления отверстий в материалах посредством дрелей, перфораторов, шуруповертов и станков используются сверла разного назначения. Лучше разобраться в том, какие бывают виды сверл и для чего они применяются, поможет эта статья.

Виды сверл по назначению

Все виды сверл, представленные в этом разделе, можно поделить на несколько групп:

По металлу;

По дереву;

По бетону;

По стеклу, кафелю, керамике;

Универсальные;

Специализированные.

По металлу

Вид сверл, преимущественно используемый для пропила отверстий в металлическом листе.

Спиральные. Такие сверла состоят из хвостовика, рабочей части и режущей кромки. Хвостовик крепится в патроне инструмента, посредством кромки, сверло врезается в материал, а спиральная рабочая часть удаляет стружку. Спиральные сверла для сверления металла изготавливаются из стали для быстрого реза HSS, P18 (довольно редкий вид) и P6M5. Спиральные сверла для обработки металла подразделяются на несколько категорий: Категория Особенности Общего назначения Применяются как для бытовых работ, так и в промышленности. Повышенной точности Используются в тех случаях, когда требуется отверстие четко определенного диаметра. Погрешность при изготовлении отверстий такими сверлами составляет меньше миллиметра. Левые Спираль левых сверл закручивается в противоположном направлении. Их применяют для извлечения глубоко засевшего или поврежденного крепежа. Глубокого сверления Длинные сверла, которые оснащены двумя винтовыми каналами Твердосплавные Оснащены напайками и применяются для пропила материалов повышенной твердости. Ступенчатые. Имеет коническую форму со ступеньками, соответствующими диаметру сверления. Используется ступенчатое сверло для резки металлических листов с толщиной до 0,2 см. Корончатые. Представляют собой изделие цилиндрической формы с зазубринами на концах. С помощью такого сверла можно проделывать отверстия диаметром от 30 мм в металлическом листе не толще 10 мм. При использовании напыления из алмазной крошки и напаек корончатую оснастку можно использовать и для работы с бетоном. Недостатком такой модели сверла является то, что для обычной дрели оно не подойдет. Конические. Вид оснастки, который позволяет проделывать широкие отверстия в металле за один цикл и при этом не нуждается в замене на деталь более крупного диаметра. Конические сверла применяются со станками, а для бытовых дрелей такая оснастка не подойдет. Перовые. Имеют вид плоских, заостренных внизу пластин. Перовые сверла по металлу делятся на стандартные и сборные. Перовое сверло Особенности конструкции Стандартное Центрирующий наконечник, платина и хвостовик Сборное На основании имеется приспособление для крепления наконечников при помощи винтового соединения. К основным преимуществам этих сверл относят невысокую стоимость, быстроту смены наконечников и высокую точность опоры. Но есть и существенный недостаток: в отличие от спиральных моделей стружку от работы перовых сверл удалять сложнее. Центровочные. Используются для изготовления центровочных отверстий. Выделяют следующие их типы:

Центровочное сверло Разворот сторон сверла Наличие предохранительного конуса A 60 Нет B 120 Есть C 75 Нет R - Для дугообразных отверстий

По дереву

Спиральные по дереву. Очень похожи на аналогичные сверла по металлу, но режущая часть имеет зубцы. Они позволяют точно установить сверло на намеченный участок и произвести аккуратное сверление без больших излишков материала. Винтовые. Очень похожи на спиральные, но имеют большую длину и оснащены более глубокими канавками для извлечения стружки. Такое сверло позволяет с комфортом обрабатывать брус и бревна, выполняя ровное и чистое отверстие. Иногда винтовые модели оснащаются ручкой, что позволяет использовать их как автономное приспособление для сверления. Сверла Форстнера. Представляет собой хвостовую часть с двумя режущими кромками и резцами вокруг. Такой вид оснастки позволяет проделывать отверстия большого диаметра. Вдоль режущей части расположено два отверстия для удаления остатков материала. За счет того, что такое сверло способно обеспечить изготовление ровного и гладкого внутри отверстия с ровным основанием, его часто применяют в мебельном производстве. Кольцевые. Имеют в своей конструкции спиральное сверло, окруженное цилиндрической деталью с зубцами на концах. Используется для создания отверстий под розетки, светильники в дереве, фанере. Применяется для пропила изделий из ПВХ и поликарбонатовых конструкций.

Перовые. Сверла, которые подходят для использования с обычной дрелью на малых оборотах. Представляют собой плоскую деталь с тремя зубцами. отверстия, проделанные таким сверлом, получаются ровными, без шероховатости по краю материала. Балеринки. Сверло типа балеринка - удобное сверло для пропила круглых отверстий. В середине крестообразной конструкции расположено спиральное сверло, по бокам - резцы. Особые крепления позволяют перемещать резцы по крестовине, давая возможность устанавливать размер отверстия. Особо эффективным оно является при работе с ДСП или МДФ.

По бетону

Три типа сверл, представленные в этой категории, похожи на изделия для работы с металлом и древесиной, но оснащены напайками или алмазным напылением.

Спиральные. Оптимально подходят для работы по бетону или кирпичу, производят пропил глубиной в 8 -10 см. Такой тип сверла используются для установки в перфоратор. Корончатые. Представляет собой изделие, похожее на сверло для обработки дерева, но по бокам режущего края находятся напайки. Эффективными эти сверла являются при работе с ударной дрелью. Винтовые. Более длинные, чем аналогичные изделия для других материалов. Отличаются хорошими показателями отведения пыли и способны совершать пропил на большую глубину.

По стеклу, кафелю и керамике

Какие сверла бывают для обработки тонких и хрупких материалов? - В изготовлении отверстий в стекле, керамических изделиях или кафеле используют коронки, копьевидные сверла и балерины.

Коронки. Напоминают уже знакомые нам изделия, но без спирального сверла. На режущей боковине такого инструмента расположено алмазное напыление (искусственная крошка из минерала). Работа с коронками требует особой осторожности, поэтому к выбору инструмента для работы по стеклу требуется подойти достаточно тщательно. Коронки по стеклу можно устанавливать только в станки и дрели высокого качества, которые способны обеспечить плавность и равномерность нажима. Копьевидные (перовые). Отличительной особенностью рабочей части сверла является наконечник в виде копья. Преимущественно перовые сверла изготавливаются из победита или сплавов. Диапазон диаметра сверления таких инструментов весьма невелик - от 3 до 13 мм. Балерина. Используется для проделывания отверстий под розетки и выключатели в керамической плитке. В основе находится копьевидное сверло, на хвостовике которого перпендикулярно крепится резец.

Универсальные

Мы рассмотрели виды и назначение сверла в привязке к материалу, для которого оно предназначается и не раз при этом проводили аналогии между разными инструментами. Производители выпускают не только изделия, заточенные под конкретный материал и его свойства, но и универсальные сверла. В них используется вид заточки, который одинаково справится с хрупкой керамикой и пропилит металл или дерево.

Специализированные

Среди сверл, все виды которых продаются в специализированных магазинах, есть еще и особые инструменты, используемые чаще всего на производстве и при работе с высокоточными станками. К ним относят:

Сверла одностороннего реза. Особенность конструкции заключается в расположении режущей кромки с одной стороны, с другой через желоб осуществляется отвод стружки. Глубокого сверления. Такие сверла оснащены внутренними каналами для подачи смазочно-охлаждающей жидкости и используются со сверлильными станками. Какие бывают виды сверл для глубокой обработки материала? - Сверла для глубокого сверления бывают пушечные, ружейные и эжекторные.

Вид сверла Особенности Пушечное (полукруглое) Сверло в форме цилиндра с режущей кромкой в торцевой части и желобом для отвода стружки. Ружейное (трубчатое) Производится из твердосплавного материала. Во внутренней части предусмотрен канал для подачи СОЖ. Ружейное сверло также может быть выполнено методом пайки или оснащено дополнительными пластинами в режущей части. Эжекторное Используется в аппаратах для обработки металла при горизонтальном сверлении.

BTA. Сверло, которое в процессе работы смазывается с внешней стороны. Отвод стружки в них осуществляется через внутреннюю трубку под действием потока СОЖ. Сверла Жирова. Являются вариантом винтовой конструкции. Оснащены перемычкой с пазом, имеют длинную режущую часть с тремя конусами. Сверла Юдовина и Масарновского. Канавка таких сверл имеет больший угол, за счет чего не требуется частого извлечения инструмента для отвода стружки. Зенковочные сверла. Представляют собой сплошной цилиндр. Несколько кромок для резки образуют конусообразную конструкцию, которая удобна для зенковочной обработки отверстий под винты.

Типы сверл по форме хвостовика

О том, какие бывают сверла и для чего, мы выяснили в предыдущем разделе. Теперь стоит упомянуть, каким образом сверло крепится в инструменте. Часть сверла, которая вставляется в патрон или шпиндель, называется хвостовиком. Какое бывает сверло по форме хвостовика? - Цилиндрическое, коническое, граненое или SDS.

Сверло Особенности Цилиндрическое Внешне напоминают цилиндр. Крепятся в патроне с тремя кулачками или посадочном отверстии. Благодаря особенностям крепления такое сверло реже заклинивает . Граненое На внешней поверхности выделяют от 3 до 6 граней. Коническое Имеет форму конуса и подбирается по показателям диаметра, длины и особенности крепления. Используются в сверлильных станках. SDS Чаще всего применяются в перфораторе, отличаются особым видом крепления с впадинами. Такой вид называют быстросъемным.

Какие бывают сверла по материалу изготовления

Сверла, их виды и назначения было бы некорректно рассматривать в отрыве от такого важного фактора как материал изготовления. От него зависит прочность сверла и способность работать с заготовками разной твердости. В таблице ниже представлены основные разновидности сверл по материалу.

Сверло по материалу изготовления Маркировка Особенности и применение Быстрорежущая сталь P, HSS Самый частоиспользуемый материал с высокой эффективностью матери. Сталь с добавлением кобальта K Отличаются прочностью и дают возможность работать с твердыми материалами, изделиями из легированной и нержавеющей стали. Сталь с добавлением молибдена M3

Классификация сверл по покрытию

Сверла также имеют разделение по особенностям покрытия, вот их основные типы:

Вид покрытия Маркировка Особенности и применение Сталь с покрытием из нитридом титана HSS-TiN Покрытие препятствует перегреву сверла, тем самым позволяя обрабатывать сталь и чугун с высокой эффективностью. Сталь с покрытием из алюминия, титана и нитрида HSS-TiAlN Позволяет значительно продлить срок службы сверла и повышает его износостойкость

Типы сверл по размеру

В России есть государственные стандарты, определяющие размер сверл (10902-77, 4010-77, 886-77). В соответствии с ними выделяют следующие разновидности инструмента по длине и диаметру:

Тип сверла Длина (мм) Диаметр (мм) Длинные 56-255 1-20 Короткие 20-130 0,2-20 Удлиненные 19-205 -

Как правило, при покупке сверла можно заметить два обозначения - длина рабочей части и длина всего сверла. Определить глубину сверления можно исходя из первого показателя. Что касается диаметра, то для спиральных сверл он чаще всего равен окружности хвостовика. Исключением является зенкерный инструмент, для которого указывают наибольшую толщину рабочей части.

Какие существуют допуски по точности

Выделяют 3 класса сверл по точности:

Класс точности Квалитеты Особенности А1 10-13 Самая высокая точность. Отличаются более высокой стоимостью и формируют отверстие с отклонением менее миллиметра. В 15 Сверла нормальной точности В1 14

Что подскажет цвет сверла

Цветовые обозначения сверл также не являются случайными. О каких особенностях инструмента говорит его цвет: