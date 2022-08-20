Современный инструмент позволяет производить обработку материалов на высоком уровне. Для сверления отверстий в материалах посредством дрелей, перфораторов, шуруповертов и станков используются сверла разного назначения. Лучше разобраться в том, какие бывают виды сверл и для чего они применяются, поможет эта статья.
Все виды сверл, представленные в этом разделе, можно поделить на несколько групп:
Вид сверл, преимущественно используемый для пропила отверстий в металлическом листе.
Спиральные сверла для обработки металла подразделяются на несколько категорий:
|Категория
|Особенности
|Общего назначения
|Применяются как для бытовых работ, так и в промышленности.
|Повышенной точности
|Используются в тех случаях, когда требуется отверстие четко определенного диаметра. Погрешность при изготовлении отверстий такими сверлами составляет меньше миллиметра.
|Левые
|Спираль левых сверл закручивается в противоположном направлении. Их применяют для извлечения глубоко засевшего или поврежденного крепежа.
|Глубокого сверления
|Длинные сверла, которые оснащены двумя винтовыми каналами
|Твердосплавные
|Оснащены напайками и применяются для пропила материалов повышенной твердости.
|Перовое сверло
|Особенности конструкции
|Стандартное
|Центрирующий наконечник, платина и хвостовик
|Сборное
|На основании имеется приспособление для крепления наконечников при помощи винтового соединения.
К основным преимуществам этих сверл относят невысокую стоимость, быстроту смены наконечников и высокую точность опоры. Но есть и существенный недостаток: в отличие от спиральных моделей стружку от работы перовых сверл удалять сложнее.
|Центровочное сверло
|Разворот сторон сверла
|Наличие предохранительного конуса
|A
|60
|Нет
|B
|120
|Есть
|C
|75
|Нет
|R
|-
|Для дугообразных отверстий
Три типа сверл, представленные в этой категории, похожи на изделия для работы с металлом и древесиной, но оснащены напайками или алмазным напылением.
Какие сверла бывают для обработки тонких и хрупких материалов? - В изготовлении отверстий в стекле, керамических изделиях или кафеле используют коронки, копьевидные сверла и балерины.
Мы рассмотрели виды и назначение сверла в привязке к материалу, для которого оно предназначается и не раз при этом проводили аналогии между разными инструментами. Производители выпускают не только изделия, заточенные под конкретный материал и его свойства, но и универсальные сверла. В них используется вид заточки, который одинаково справится с хрупкой керамикой и пропилит металл или дерево.
Среди сверл, все виды которых продаются в специализированных магазинах, есть еще и особые инструменты, используемые чаще всего на производстве и при работе с высокоточными станками. К ним относят:
|Вид сверла
|Особенности
|Пушечное (полукруглое)
|Сверло в форме цилиндра с режущей кромкой в торцевой части и желобом для отвода стружки.
|Ружейное (трубчатое)
|Производится из твердосплавного материала. Во внутренней части предусмотрен канал для подачи СОЖ. Ружейное сверло также может быть выполнено методом пайки или оснащено дополнительными пластинами в режущей части.
|Эжекторное
|Используется в аппаратах для обработки металла при горизонтальном сверлении.
О том, какие бывают сверла и для чего, мы выяснили в предыдущем разделе. Теперь стоит упомянуть, каким образом сверло крепится в инструменте. Часть сверла, которая вставляется в патрон или шпиндель, называется хвостовиком. Какое бывает сверло по форме хвостовика? - Цилиндрическое, коническое, граненое или SDS.
|Сверло
|Особенности
|Цилиндрическое
|Внешне напоминают цилиндр. Крепятся в патроне с тремя кулачками или посадочном отверстии. Благодаря особенностям крепления такое сверло реже заклинивает .
|Граненое
|На внешней поверхности выделяют от 3 до 6 граней.
|Коническое
|Имеет форму конуса и подбирается по показателям диаметра, длины и особенности крепления. Используются в сверлильных станках.
|SDS
|
Чаще всего применяются в перфораторе, отличаются особым видом крепления с впадинами. Такой вид называют быстросъемным.
Сверла, их виды и назначения было бы некорректно рассматривать в отрыве от такого важного фактора как материал изготовления. От него зависит прочность сверла и способность работать с заготовками разной твердости. В таблице ниже представлены основные разновидности сверл по материалу.
|Сверло по материалу изготовления
|Маркировка
|Особенности и применение
|Быстрорежущая сталь
|P, HSS
|Самый частоиспользуемый материал с высокой эффективностью матери.
|Сталь с добавлением кобальта
|K
|
Отличаются прочностью и дают возможность работать с твердыми материалами, изделиями из легированной и нержавеющей стали.
|Сталь с добавлением молибдена
|M3
Сверла также имеют разделение по особенностям покрытия, вот их основные типы:
|Вид покрытия
|Маркировка
|Особенности и применение
|Сталь с покрытием из нитридом титана
|HSS-TiN
|Покрытие препятствует перегреву сверла, тем самым позволяя обрабатывать сталь и чугун с высокой эффективностью.
|Сталь с покрытием из алюминия, титана и нитрида
|HSS-TiAlN
|Позволяет значительно продлить срок службы сверла и повышает его износостойкость
В России есть государственные стандарты, определяющие размер сверл (10902-77, 4010-77, 886-77). В соответствии с ними выделяют следующие разновидности инструмента по длине и диаметру:
|Тип сверла
|Длина (мм)
|Диаметр (мм)
|Длинные
|56-255
|1-20
|Короткие
|20-130
|0,2-20
|Удлиненные
|19-205
|-
Как правило, при покупке сверла можно заметить два обозначения - длина рабочей части и длина всего сверла. Определить глубину сверления можно исходя из первого показателя. Что касается диаметра, то для спиральных сверл он чаще всего равен окружности хвостовика. Исключением является зенкерный инструмент, для которого указывают наибольшую толщину рабочей части.
Выделяют 3 класса сверл по точности:
|Класс точности
|Квалитеты
|Особенности
|А1
|10-13
|Самая высокая точность. Отличаются более высокой стоимостью и формируют отверстие с отклонением менее миллиметра.
|В
|15
|Сверла нормальной точности
|В1
|14
Цветовые обозначения сверл также не являются случайными. О каких особенностях инструмента говорит его цвет: