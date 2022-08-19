Рыболовам знакома ситуация, когда радость от похода на зимнюю ловлю рыбы омрачается необходимостью проделывать лунки ручным буром. А при большой толщине льда процесс и вовсе превращается в пытку. Поэтому в зимних условиях большую популярность набрали мотобуры. В статье расскажем, как выбрать прибор и ухаживать за ним, а также приведем топ 10 мотобуров для льда.

По каким критериям выбирать мотобур для зимней рыбалки?

Мотобуры (или бензобуры) изначально использовались в строительных процессах при установке свай и столбов, закладке фундамента, в сельском хозяйстве для бурения ям при посадочных работах на разных типах грунта. Но также полезны они стали и любителям рыбной ловли, так как дали возможность быстро и без усилий бурить несколько лунок.

Чтобы проще было понять, какой выбрать мотобур для зимней рыбалки, приведем наиболее важные при бурении льда характеристики устройства.

Двигатель . Бензобуры оснащаются двухтактными и четырехтактными двигателями. Первые показывают высокие параметры мощности и более просты в уходе, с 4-х тактными моторами все иначе, поэтому для зимней ловли лучшим вариантом будет покупка двухтактника.

. Бензобуры оснащаются двухтактными и четырехтактными двигателями. Первые показывают высокие параметры мощности и более просты в уходе, с 4-х тактными моторами все иначе, поэтому для зимней ловли лучшим вариантом будет покупка двухтактника. Мощность . Здесь лучше всего придерживаться средних показателей. Устройство малой мощности не справится с бурением льда, а мощное будет потреблять много топлива, да и в переноске будет тяжелее. Оптимальной здесь будет мощность от 2-х до 3,5 лошадиных сил.

. Здесь лучше всего придерживаться средних показателей. Устройство малой мощности не справится с бурением льда, а мощное будет потреблять много топлива, да и в переноске будет тяжелее. Оптимальной здесь будет мощность от 2-х до 3,5 лошадиных сил. Влагозащита . В конструкции не должно быть уязвимых участков, которые могут выйти из строя при попадании воды.

. В конструкции не должно быть уязвимых участков, которые могут выйти из строя при попадании воды. Шнек . Производители выпускают универсальные шнеки, которые подойдут для обработки почвы и льда или комплектующие, заточенные под конкретный вид работ. Шнеки для льда оснащаются одним или двумя ножами. Лучшим выбором будет шнек с тефлоновым покрытием. Они не оставляют кромки на отверстии и позволяют разрезать слой льда легче. Что касается ширины инструмента, то оптимальными для резки льда показателями будут 13, 15 или 18 см.

. Производители выпускают универсальные шнеки, которые подойдут для обработки почвы и льда или комплектующие, заточенные под конкретный вид работ. Шнеки для льда оснащаются одним или двумя ножами. Лучшим выбором будет шнек с тефлоновым покрытием. Они не оставляют кромки на отверстии и позволяют разрезать слой льда легче. Материалы . Здесь опять же стоит вопрос о воздействии влаги и низких температур. Прибор, который не адаптирован для эксплуатации в условиях зимы, будет служить недолго.

. Здесь опять же стоит вопрос о воздействии влаги и низких температур. Прибор, который не адаптирован для эксплуатации в условиях зимы, будет служить недолго. Производитель. Выбор бензобуров в магазинах широкий. Лучшие мотобуры для зимней рыбалки выпускают Elitech, Ada (серия Ground Drill), Champion, Fubag, Huter, Carver.

Плюсы и минусы бензобуров в сравнении с электрическим и ручным инструментом

Для облегчения физических усилий при бурении рыбаки прибегают даже к нестандартным методам, например, использованию шуруповерта для ледобура. Но обычно в хозяйстве используются давно известные ручные буры, электрические и бензиновые агрегаты. Чтобы понять, какой мотобур для рыбалки лучший, рассмотрим в таблице основные положительные и отрицательные стороны моделей.

Вид бура Плюсы Минусы Ручной



Не требует питания;

Легкий;

Подходит для любых погодных условий. Требует приложения сил оператора при вращении руками;

Длительное время бурения. Электробур



Не требует больших усилий оператора;

Небольшой вес. Зависимость от источника питания;

Небольшая мощность. Мотобур

Автономность;

Высокая мощность;

Ровная лунка;

Бурение занимает несколько минут;

Универсальность;

Возможность работы со шнеками любой ширины. Большой вес;

Требуют смешивания бензина и масла перед заправкой (для двухтактных);

Выхлопные газы;

Ненадежность ручного стартера в холод.

Как видно из таблицы, мотобуры с шнеками побеждают своих конкурентов по лучшему показателю мощности и высокой производительности (особенно это выражено у профессиональных моделей). Немаловажными являются возможность быстрой работы и пригодность для использования в любое время года. Неудобными могут быть большой вес устройства, шум, вибрации и выхлопы.

О том, какой выбрать мотобур для рыбалки, расскажем в следующем разделе с рейтингом лучших моделей.

Топ 10 лучших моделей мотобуров для зимней рыбалки

Мотобур Carver AG-52/000

Топ бензобуров для льда открывает универсальный агрегат для рыбалки и земляных работ. Это самый легкий мотобур для зимней рыбалки в нашем рейтинге лучших.

Достоинства:

Двухтактный двигатель выдает лучшую мощность при небольшой длительности работ, поэтому агрегат удобен для быстрого бурения отверстий во льду;

Благодаря материалу бака оператор может легко определить количество смеси и вовремя произвести заправку;

Рама с двумя рукоятями обеспечивает удобство при работе и возможность проводить бурение под необходимым углом;

Элементы управления вынесены на рукоятку, чтобы менять настройки, не отвлекаясь от процесса;

Модель универсальна для бурения во время рыбалки или в летний сезон при строительстве и посадке;

Чтобы двигатель быстрее охлаждался, особенно в жаркую погоду, предусмотрены отверстия на корпусе;

Может оснащаться удлинителями, что увеличивает возможности устройства при глубинном бурении;

Предназначен для работы одного оператора;

Весит 9,3 кг, поэтому агрегат даже со шнеком не составит проблем при переноске до места работ;

При необходимости позволяет подсоединять шнек шириной до 500 мм;

Доступная стоимость благодаря китайской сборке.

Недостатки:

Шнек не поставляется в комплекте;

Невысокая мощность для бурения льда.

Мотобур Carver AG-62/000

Какой бензобур лучше купить для бурения льда? - Специалисты советуют выбирать буры из морозостойких материалов с мощностью около 2-3 л.с. Одной из лучших моделей для зимней рыбалки в рейтинге по этим показателям можно назвать бюджетный мотобур для льда AG- 62/000.

Достоинства:

Благодаря мощности в 3 л.с. прибор быстро справится даже с толстым слоем льда;

Для быстрого приведения бензобура в рабочую готовность предусмотрена опция Quick Start;

Оборудование лучшим образом совместимо со шнеками любого диаметра;

Конструкция одинаково подойдет для бурения лунок во время рыбалки, так и бурения отверстий под сваи и столбы;

Для воздушного охлаждения двигателя предусмотрены отверстия на корпусе;

Уровень топливной смеси в баке можно отследить благодаря его полупрозрачному материалу;

Чтобы управлять мотобуром, не нужно искать кнопки и рычаги на корпусе. Все элементы управления расположены на одной из рукояток;

Имеет возможность подключения удлинителя шнека, что делает прибор универсальным для изготовления отверстий любой глубины;

Бур изготовлен из морозоустойчивых материалов;

Для беспрерывной подачи топлива в двигателе предусмотрена топливная помпа;

Соосный тип редуктора обеспечивает устойчивость двигателя к поперечным нагрузкам;

Бак вмещает более одного литра смеси, поэтому долго не потребует дозаправки;

Прибор весит 9,4 кг, переносить его даже со шнеком будет нетрудно;

Его стоимость дешевле, чем у некоторых более мощных моделей.

Недостатки:

Шнек не поставляется в комплекте;

Отсутствие реверса.

Мотобур Elitech БМ 52Е ПРО

Мотобур по льду и почве с вместительным баком для смеси и надежной металлической рамой. Лучшим универсальным устройством в нашем рейтинге его делает средняя мощность и распространенный диаметр соединения с шнеком.

Достоинства:

Универсальный диаметр отверстия для присоединения шнека позволяет без труда подбирать оснастку;

Мощность в 2,5 л.с. подойдет для быстрого бурения лунок;

Модель может одинаково хорошо выполнять работы по изготовлению отверстий в грунте и бурить лед для рыбной ловли;

Оборудование имеет стальную раму у основания, поэтому ему не страшно даже сильное давление при работах на твердой поверхности;

Рукоятки имеют эргономичную форму. Также они оснащены прорезиненным покрытием для удобства хвата;

Не имеет сложной панели управления, все необходимые переключатели расположены на одной из рукояток;

Бак имеет компактный размер и полупрозрачный материал, поэтому он не мешает оператору и позволяет отслеживать количество топливной смеси. Его емкость 1,2 л позволяет долго не отвлекаться от работы для дозаправки;

Двухтактный двигатель не требует сложного обслуживания и быстро развивает желаемую скорость вращения;

Благодаря особенностям конструкции и небольшому весу (9,7 кг) с оборудованием справиться один человек.

Недостатки:

Шнек не входит в комплектацию.

Мотобур ADA Ground Drill-5 A00317

Лучшие бензобуры для зимней рыбалки имеют небольшой вес и быстро развивают нужную скорость вращения оснастки. Не исключение и Ground Drill-5 A00317 из нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

Имеет небольшой вес (9,5 кг) и оптимальную ширину рукояток, поэтому им легко может управлять один человек;

За счет разборной конструкции устройство можно перевозить в багажнике авто;

Универсальный присоединительный диаметр не создаст проблем при выборе оснастки;

Средний уровень мощности позволяет работать с бензобуром на даче и стройплощадке в теплую погоду, использовать его для бурения на зимней рыбалке;

2-х тактный двигатель быстро набирает обороты;

Бак компактно расположен под корпусом и позволяет контролировать наличие в нем топливной смеси без снятия крышки;

Система управления проста и имеет удобное месторасположение, поэтому агрегат прост в освоении и не требует трудозатрат на поиск переключателей;

В зоне расположения двигателя корпус имеет перфорацию для охлаждения значимых частей устройства;

В комплект входят ключи для установки и регулировки соединений, бак и воронка для приготовления топливной смеси.

Недостатки:

Шнек не входит в комплектацию;

Невысокая мощность для работы с толстым льдом.

Мотобур Champion AG352

Еще один неплохой мотобур для зимней рыбалки, который попал в наш обзор. Своего места в рейтинге лучших он удостоился благодаря удобству управления одним или двумя операторами.

Достоинства:

За счет своей универсальности будет полезен на рыбалке зимой, при бурении скважины, установке столбов;

Диаметр соединения является стандартным, поэтому у владельца не будет проблем с выбором подходящей насадки;

Конструкция бытовой модели выполнена таким образом, что выполнять работу будет удобно как в одиночку, так и с напарником;

Оснащен цилиндрическим зубчатым редуктором, который обладает высоким КПД;

Управление производится с помощью клавиш на одной из рукояток. Это избавляет от необходимости прерывать работу;

Вместимость бака составляет почти 1 л. Этого объема хватает более, чем на час работы;

Двухтактный двигатель не требует особого обслуживания;

Благодаря весу 9,4 кг и небольшим габаритам бензобур нетрудно переносить или транспортировать в машине.

Недостатки:

Шнек в комплекте отсутствует.

Мотобур Elitech БМ 70В

Бурение льда мотобуром будет нетрудозатратным процессом, если выбрать мощный агрегат, как эта модель от Elitech из нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

Металлическая рама и болтовые крепления придают конструкции надежность даже при работе со льдом или мерзлым грунтом;

Один из лучших по мощности приборов в нашем рейтинге (3,3 л.с.). Благодаря такому показателю мотобур выдержит длительную работу;

Чтобы запустить двигатель, необходимо дернуть ручной стартер, а далее пользоваться элементами управления на рукоятке, не отвлекаясь от работы;

Топливный бак позволяет залить почти 1,5 литра бензина и масла за одну заправку;

Для работы с устройством можно подбирать шнеки шириной до 30 сантиметров, поэтому бур подойдет для изготовления отверстий нескольких диаметров;

Небольшие размеры позволяют перевозить мотобур в машине или хранить на полке в гараже;

В комплекте есть набор для приготовления топливно-масляной смеси.

Недостатки:

Шнек не входит в комплектацию.

Мотобур Fubag FPB 71

Чтобы не затрачивать много усилий при бурении лунок, можно подобрать прочный и мощный мотобур для зимней рыбалки. Рейтинг лучших моделей такого плана продолжает бензобур от Fubag.

Достоинства:

Каркас имеет сварные соединения, поэтому выдержит высокую нагрузку при долгих работах;

Управление может осуществляться как одним, так и двумя операторами, что позволяет поддерживать необходимую устойчивость на льду и разном грунте;

Бак выполнен из полупрозрачного пластика, поэтому следить за уровнем смеси можно, не снимая крышки;

Легкий подбор шнеков обеспечивает стандартный диаметр соединения;

Облегчить запуск двигателя в любых условиях поможет система Easy start;

Прибор оснащен антивибрационной системой, что повышает комфорт пользователя при бурении;

Высокий показатель мощности двигателя позволяет эксплуатировать мотобур долгое время;

Бак вмещает до 1,6 литров смеси, поэтому не придется часто прерывать работы для дозаправки;

В набор входят принадлежности для приготовления смеси и комплект инструментов.

Недостатки:

Шнек не входит в комплектацию;

Тяжелый при переноске на дальние расстояния.

Мотобур Зубр МБ2-300

Хороший мотобур для рыбалки с высокой мощностью и прочной рамой, который заслуженно получил место в нашем рейтинге.

Достоинства:

Оснащен системой, которая гасит создаваемые при работе вибрации, повышая комфорт оператора;

В зависимости от сложности земли или льда можно управлять устройством одному или удерживать его вдвоем;

Высокая мощность обеспечивает продолжительную работу и долгий срок службы двигателя;

Усиленная конструкция редуктора позволяет передавать крутящий момент даже при сложных работах;

Материал бака позволяет видеть количество содержимого и своевременно производить наполнение;

Для подкачки смеси предусмотрен насос;

Перфорированный корпус защищает прибор от перегрева при длительных нагрузках на двигатель;

Сварная конструкция рамы выдерживает нагрузки, облегчает транспортировку и защищает двигатель от ударов;

Комплектуется инструментом и набором для приготовления смеси.

Недостатки:

Шнек не входит в комплектацию.

Мотобур Maxcut MC 55

Мощный мотобур для зимней рыбалки, обзор плюсов и минусов которого также представлен в нашем рейтинге лучших.

Достоинства:

Мощность 3 л.с. позволит справиться с твердым грунтом, глинистой почвой и льдом;

Для управления достаточно установить в нужное положение клавиши, расположенные на одной из амортизирующих ручек;

Сварная конструкция рамы выдерживает сильное давление;

Корпус над мотором имеет перфорацию для охлаждения значимых частей при больших нагрузках;

Чтобы определить уровень смеси в баке не нужно открывать крышку, стенки бака являются полупрозрачными;

Чтобы двигатель заводился даже на морозе, предусмотрен праймер;

Простое устройство позволяет справляться с фиксацией и управлением одному оператору;

Допускается подбор ширины шнека (максимальное значение - 300 мм);

Бак рассчитан на 1,3 литра смеси, что позволяет выполнить значительный объем работы без перерыва;

Наличие воздушного фильтра, который легко снимается и очищается.

Недостатки:

Шнек не входит в комплектацию;

Большой вес - 11,6 кг.

Мотобур Hammer Flex MTB 80

Топ бензобуров для льда завершает модель от чешского бренда Hammer.

Достоинства:

Резиновая прокладка в основании снижает влияние вредных вибраций на оператора;

Стандартный соединительный диаметр позволяет без труда подбирать нужные шнеки;

Можно выбрать шнек шириной от 8 до 25 см, что позволит выполнять отверстия под любые нужды;

Ручки оснащены резиновым покрытием, которое позволяет лучше удерживать прибор во время работы;

Наибольшая глубина погружения шнека 80 см позволяет делать отверстия в толстом слое льда или грунта;

Чтобы удерживать устройство и управлять им достаточно одного оператора;

Благодаря двухтактному двигателю устройство способно быстро развивать необходимую скорость оборотов вала и обеспечивать высокое передаточное число;

Для воздушного охлаждения предусмотрена перфорация на корпусе;

В наборе есть крепежный инструмент, воронка и емкость для смешивания бензина и масла.

Недостатки:

Не комплектуется шнеком.

Как правильно пользоваться мотоледобуром?

Пользоваться ледовыми мотобурами несложно. Достаточно соблюдать несколько рекомендаций:

Держать устройство нужно вертикально. Ноги оператора должны находиться на расстоянии от бура во избежание травм. Не нажимать на рычаг газа резко. После выполнения бурения снизить скорость оборотов шнека.

Как обслуживать инструмент и ухаживать за ним?