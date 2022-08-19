Содержание:
- По каким критериям выбирать мотобур для зимней рыбалки?
- Плюсы и минусы бензобуров в сравнении с электрическим и ручным инструментом
- Топ 10 лучших моделей мотобуров для зимней рыбалки
- Как правильно пользоваться мотоледобуром?
- Как обслуживать инструмент и ухаживать за ним?
Рыболовам знакома ситуация, когда радость от похода на зимнюю ловлю рыбы омрачается необходимостью проделывать лунки ручным буром. А при большой толщине льда процесс и вовсе превращается в пытку. Поэтому в зимних условиях большую популярность набрали мотобуры. В статье расскажем, как выбрать прибор и ухаживать за ним, а также приведем топ 10 мотобуров для льда.
По каким критериям выбирать мотобур для зимней рыбалки?
Мотобуры (или бензобуры) изначально использовались в строительных процессах при установке свай и столбов, закладке фундамента, в сельском хозяйстве для бурения ям при посадочных работах на разных типах грунта. Но также полезны они стали и любителям рыбной ловли, так как дали возможность быстро и без усилий бурить несколько лунок.
Чтобы проще было понять, какой выбрать мотобур для зимней рыбалки, приведем наиболее важные при бурении льда характеристики устройства.
Плюсы и минусы бензобуров в сравнении с электрическим и ручным инструментом
Для облегчения физических усилий при бурении рыбаки прибегают даже к нестандартным методам, например, использованию шуруповерта для ледобура. Но обычно в хозяйстве используются давно известные ручные буры, электрические и бензиновые агрегаты. Чтобы понять, какой мотобур для рыбалки лучший, рассмотрим в таблице основные положительные и отрицательные стороны моделей.
|
Вид бура
|
Плюсы
|
Минусы
|
Ручной
|
- Не требует питания;
- Легкий;
- Подходит для любых погодных условий.
|
- Требует приложения сил оператора при вращении руками;
- Длительное время бурения.
|
Электробур
|
- Не требует больших усилий оператора;
- Небольшой вес.
|
- Зависимость от источника питания;
- Небольшая мощность.
|
Мотобур
|
- Автономность;
- Высокая мощность;
- Ровная лунка;
- Бурение занимает несколько минут;
- Универсальность;
- Возможность работы со шнеками любой ширины.
|
- Большой вес;
- Требуют смешивания бензина и масла перед заправкой (для двухтактных);
- Выхлопные газы;
- Ненадежность ручного стартера в холод.
Как видно из таблицы, мотобуры с шнеками побеждают своих конкурентов по лучшему показателю мощности и высокой производительности (особенно это выражено у профессиональных моделей). Немаловажными являются возможность быстрой работы и пригодность для использования в любое время года. Неудобными могут быть большой вес устройства, шум, вибрации и выхлопы.
О том, какой выбрать мотобур для рыбалки, расскажем в следующем разделе с рейтингом лучших моделей.
Топ 10 лучших моделей мотобуров для зимней рыбалки
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (л.с.)
|
Тактность двигателя
|
Наибольший диаметр шнека (мм)
|
Количество операторов
|
Шнек в комплектации
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Carver AG-52/000
|
1,9
|
2
|
500
|
1
|
Нет
|
9,3
|
7 619
|
Carver AG- 62/000
|
3
|
2
|
500
|
1
|
Нет
|
9,4
|
9 739
|
Elitech БМ 52Е ПРО
|
2,5
|
2
|
200
|
1
|
Нет
|
9,7
|
9 999
|
ADA Ground Drill-5 A00317
|
2,45
|
2
|
250
|
1
|
Нет
|
9,5
|
13 990
|
Champion AG352
|
1,9
|
2
|
250
|
1,2
|
Нет
|
9,4
|
13 400
|
Elitech БМ 70В
|
3,3
|
2
|
300
|
1
|
Нет
|
10
|
15 000
|
Fubag FPB 71
|
2,7
|
2
|
250
|
1
|
Нет
|
11
|
17 000
|
Зубр МБ2-300
|
3,3
|
2
|
300
|
1,2
|
Нет
|
10,5
|
20 100
|
Maxcut MC 55
|
3
|
2
|
300
|
1
|
Нет
|
11,6
|
15 000
|
Hammer Flex MTB 80
|
2,45
|
2
|
250
|
1
|
Нет
|
9,5
|
15 000
Мотобур Carver AG-52/000
Топ бензобуров для льда открывает универсальный агрегат для рыбалки и земляных работ. Это самый легкий мотобур для зимней рыбалки в нашем рейтинге лучших.
Достоинства:
- Двухтактный двигатель выдает лучшую мощность при небольшой длительности работ, поэтому агрегат удобен для быстрого бурения отверстий во льду;
- Благодаря материалу бака оператор может легко определить количество смеси и вовремя произвести заправку;
- Рама с двумя рукоятями обеспечивает удобство при работе и возможность проводить бурение под необходимым углом;
- Элементы управления вынесены на рукоятку, чтобы менять настройки, не отвлекаясь от процесса;
- Модель универсальна для бурения во время рыбалки или в летний сезон при строительстве и посадке;
- Чтобы двигатель быстрее охлаждался, особенно в жаркую погоду, предусмотрены отверстия на корпусе;
- Может оснащаться удлинителями, что увеличивает возможности устройства при глубинном бурении;
- Предназначен для работы одного оператора;
- Весит 9,3 кг, поэтому агрегат даже со шнеком не составит проблем при переноске до места работ;
- При необходимости позволяет подсоединять шнек шириной до 500 мм;
- Доступная стоимость благодаря китайской сборке.
Недостатки:
- Шнек не поставляется в комплекте;
- Невысокая мощность для бурения льда.
Мотобур Carver AG-62/000
Какой бензобур лучше купить для бурения льда? - Специалисты советуют выбирать буры из морозостойких материалов с мощностью около 2-3 л.с. Одной из лучших моделей для зимней рыбалки в рейтинге по этим показателям можно назвать бюджетный мотобур для льда AG- 62/000.
Достоинства:
- Благодаря мощности в 3 л.с. прибор быстро справится даже с толстым слоем льда;
- Для быстрого приведения бензобура в рабочую готовность предусмотрена опция Quick Start;
- Оборудование лучшим образом совместимо со шнеками любого диаметра;
- Конструкция одинаково подойдет для бурения лунок во время рыбалки, так и бурения отверстий под сваи и столбы;
- Для воздушного охлаждения двигателя предусмотрены отверстия на корпусе;
- Уровень топливной смеси в баке можно отследить благодаря его полупрозрачному материалу;
- Чтобы управлять мотобуром, не нужно искать кнопки и рычаги на корпусе. Все элементы управления расположены на одной из рукояток;
- Имеет возможность подключения удлинителя шнека, что делает прибор универсальным для изготовления отверстий любой глубины;
- Бур изготовлен из морозоустойчивых материалов;
- Для беспрерывной подачи топлива в двигателе предусмотрена топливная помпа;
- Соосный тип редуктора обеспечивает устойчивость двигателя к поперечным нагрузкам;
- Бак вмещает более одного литра смеси, поэтому долго не потребует дозаправки;
- Прибор весит 9,4 кг, переносить его даже со шнеком будет нетрудно;
- Его стоимость дешевле, чем у некоторых более мощных моделей.
Недостатки:
- Шнек не поставляется в комплекте;
- Отсутствие реверса.
Мотобур Elitech БМ 52Е ПРО
Мотобур по льду и почве с вместительным баком для смеси и надежной металлической рамой. Лучшим универсальным устройством в нашем рейтинге его делает средняя мощность и распространенный диаметр соединения с шнеком.
Достоинства:
- Универсальный диаметр отверстия для присоединения шнека позволяет без труда подбирать оснастку;
- Мощность в 2,5 л.с. подойдет для быстрого бурения лунок;
- Модель может одинаково хорошо выполнять работы по изготовлению отверстий в грунте и бурить лед для рыбной ловли;
- Оборудование имеет стальную раму у основания, поэтому ему не страшно даже сильное давление при работах на твердой поверхности;
- Рукоятки имеют эргономичную форму. Также они оснащены прорезиненным покрытием для удобства хвата;
- Не имеет сложной панели управления, все необходимые переключатели расположены на одной из рукояток;
- Бак имеет компактный размер и полупрозрачный материал, поэтому он не мешает оператору и позволяет отслеживать количество топливной смеси. Его емкость 1,2 л позволяет долго не отвлекаться от работы для дозаправки;
- Двухтактный двигатель не требует сложного обслуживания и быстро развивает желаемую скорость вращения;
- Благодаря особенностям конструкции и небольшому весу (9,7 кг) с оборудованием справиться один человек.
Недостатки:
- Шнек не входит в комплектацию.
Мотобур ADA Ground Drill-5 A00317
Лучшие бензобуры для зимней рыбалки имеют небольшой вес и быстро развивают нужную скорость вращения оснастки. Не исключение и Ground Drill-5 A00317 из нашего рейтинга лучших.
Достоинства:
- Имеет небольшой вес (9,5 кг) и оптимальную ширину рукояток, поэтому им легко может управлять один человек;
- За счет разборной конструкции устройство можно перевозить в багажнике авто;
- Универсальный присоединительный диаметр не создаст проблем при выборе оснастки;
- Средний уровень мощности позволяет работать с бензобуром на даче и стройплощадке в теплую погоду, использовать его для бурения на зимней рыбалке;
- 2-х тактный двигатель быстро набирает обороты;
- Бак компактно расположен под корпусом и позволяет контролировать наличие в нем топливной смеси без снятия крышки;
- Система управления проста и имеет удобное месторасположение, поэтому агрегат прост в освоении и не требует трудозатрат на поиск переключателей;
- В зоне расположения двигателя корпус имеет перфорацию для охлаждения значимых частей устройства;
- В комплект входят ключи для установки и регулировки соединений, бак и воронка для приготовления топливной смеси.
Недостатки:
- Шнек не входит в комплектацию;
- Невысокая мощность для работы с толстым льдом.
Мотобур Champion AG352
Еще один неплохой мотобур для зимней рыбалки, который попал в наш обзор. Своего места в рейтинге лучших он удостоился благодаря удобству управления одним или двумя операторами.
Достоинства:
- За счет своей универсальности будет полезен на рыбалке зимой, при бурении скважины, установке столбов;
- Диаметр соединения является стандартным, поэтому у владельца не будет проблем с выбором подходящей насадки;
- Конструкция бытовой модели выполнена таким образом, что выполнять работу будет удобно как в одиночку, так и с напарником;
- Оснащен цилиндрическим зубчатым редуктором, который обладает высоким КПД;
- Управление производится с помощью клавиш на одной из рукояток. Это избавляет от необходимости прерывать работу;
- Вместимость бака составляет почти 1 л. Этого объема хватает более, чем на час работы;
- Двухтактный двигатель не требует особого обслуживания;
- Благодаря весу 9,4 кг и небольшим габаритам бензобур нетрудно переносить или транспортировать в машине.
Недостатки:
- Шнек в комплекте отсутствует.
Мотобур Elitech БМ 70В
Бурение льда мотобуром будет нетрудозатратным процессом, если выбрать мощный агрегат, как эта модель от Elitech из нашего рейтинга лучших.
Достоинства:
- Металлическая рама и болтовые крепления придают конструкции надежность даже при работе со льдом или мерзлым грунтом;
- Один из лучших по мощности приборов в нашем рейтинге (3,3 л.с.). Благодаря такому показателю мотобур выдержит длительную работу;
- Чтобы запустить двигатель, необходимо дернуть ручной стартер, а далее пользоваться элементами управления на рукоятке, не отвлекаясь от работы;
- Топливный бак позволяет залить почти 1,5 литра бензина и масла за одну заправку;
- Для работы с устройством можно подбирать шнеки шириной до 30 сантиметров, поэтому бур подойдет для изготовления отверстий нескольких диаметров;
- Небольшие размеры позволяют перевозить мотобур в машине или хранить на полке в гараже;
- В комплекте есть набор для приготовления топливно-масляной смеси.
Недостатки:
- Шнек не входит в комплектацию.
Мотобур Fubag FPB 71
Чтобы не затрачивать много усилий при бурении лунок, можно подобрать прочный и мощный мотобур для зимней рыбалки. Рейтинг лучших моделей такого плана продолжает бензобур от Fubag.
Достоинства:
- Каркас имеет сварные соединения, поэтому выдержит высокую нагрузку при долгих работах;
- Управление может осуществляться как одним, так и двумя операторами, что позволяет поддерживать необходимую устойчивость на льду и разном грунте;
- Бак выполнен из полупрозрачного пластика, поэтому следить за уровнем смеси можно, не снимая крышки;
- Легкий подбор шнеков обеспечивает стандартный диаметр соединения;
- Облегчить запуск двигателя в любых условиях поможет система Easy start;
- Прибор оснащен антивибрационной системой, что повышает комфорт пользователя при бурении;
- Высокий показатель мощности двигателя позволяет эксплуатировать мотобур долгое время;
- Бак вмещает до 1,6 литров смеси, поэтому не придется часто прерывать работы для дозаправки;
- В набор входят принадлежности для приготовления смеси и комплект инструментов.
Недостатки:
- Шнек не входит в комплектацию;
- Тяжелый при переноске на дальние расстояния.
Мотобур Зубр МБ2-300
Хороший мотобур для рыбалки с высокой мощностью и прочной рамой, который заслуженно получил место в нашем рейтинге.
Достоинства:
- Оснащен системой, которая гасит создаваемые при работе вибрации, повышая комфорт оператора;
- В зависимости от сложности земли или льда можно управлять устройством одному или удерживать его вдвоем;
- Высокая мощность обеспечивает продолжительную работу и долгий срок службы двигателя;
- Усиленная конструкция редуктора позволяет передавать крутящий момент даже при сложных работах;
- Материал бака позволяет видеть количество содержимого и своевременно производить наполнение;
- Для подкачки смеси предусмотрен насос;
- Перфорированный корпус защищает прибор от перегрева при длительных нагрузках на двигатель;
- Сварная конструкция рамы выдерживает нагрузки, облегчает транспортировку и защищает двигатель от ударов;
- Комплектуется инструментом и набором для приготовления смеси.
Недостатки:
- Шнек не входит в комплектацию.
Мотобур Maxcut MC 55
Мощный мотобур для зимней рыбалки, обзор плюсов и минусов которого также представлен в нашем рейтинге лучших.
Достоинства:
- Мощность 3 л.с. позволит справиться с твердым грунтом, глинистой почвой и льдом;
- Для управления достаточно установить в нужное положение клавиши, расположенные на одной из амортизирующих ручек;
- Сварная конструкция рамы выдерживает сильное давление;
- Корпус над мотором имеет перфорацию для охлаждения значимых частей при больших нагрузках;
- Чтобы определить уровень смеси в баке не нужно открывать крышку, стенки бака являются полупрозрачными;
- Чтобы двигатель заводился даже на морозе, предусмотрен праймер;
- Простое устройство позволяет справляться с фиксацией и управлением одному оператору;
- Допускается подбор ширины шнека (максимальное значение - 300 мм);
- Бак рассчитан на 1,3 литра смеси, что позволяет выполнить значительный объем работы без перерыва;
- Наличие воздушного фильтра, который легко снимается и очищается.
Недостатки:
- Шнек не входит в комплектацию;
- Большой вес - 11,6 кг.
Мотобур Hammer Flex MTB 80
Топ бензобуров для льда завершает модель от чешского бренда Hammer.
Достоинства:
- Резиновая прокладка в основании снижает влияние вредных вибраций на оператора;
- Стандартный соединительный диаметр позволяет без труда подбирать нужные шнеки;
- Можно выбрать шнек шириной от 8 до 25 см, что позволит выполнять отверстия под любые нужды;
- Ручки оснащены резиновым покрытием, которое позволяет лучше удерживать прибор во время работы;
- Наибольшая глубина погружения шнека 80 см позволяет делать отверстия в толстом слое льда или грунта;
- Чтобы удерживать устройство и управлять им достаточно одного оператора;
- Благодаря двухтактному двигателю устройство способно быстро развивать необходимую скорость оборотов вала и обеспечивать высокое передаточное число;
- Для воздушного охлаждения предусмотрена перфорация на корпусе;
- В наборе есть крепежный инструмент, воронка и емкость для смешивания бензина и масла.
Недостатки:
Как правильно пользоваться мотоледобуром?
Пользоваться ледовыми мотобурами несложно. Достаточно соблюдать несколько рекомендаций:
- Держать устройство нужно вертикально.
- Ноги оператора должны находиться на расстоянии от бура во избежание травм.
- Не нажимать на рычаг газа резко.
- После выполнения бурения снизить скорость оборотов шнека.
Как обслуживать инструмент и ухаживать за ним?
- Очищайте воздушные фильтры. Это позволит двигателю не перегреваться и не засоряться.
- После бурения очищайте шнек от остатков льда или грунта.
- Следите за заточкой шнека. Использование затупившейся оснастки неэффективно, а в некоторых случаях даже опасно.
- Во избежание коррозионных процессов после использования прибор нужно высушить и оставить на хранение в сухом помещении.