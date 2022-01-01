Шнеки для мотобура для льда
Найдено: 6 товаров
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- 4 450 ₽200х1000Длина, мм: 1000Диаметр, мм: 200Посадочный диаметр, мм: 22
- 5 390 ₽730х130Длина, мм: 730Диаметр, мм: 130Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии800х150Длина, мм: 800Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии1010х200х200, 960Длина, мм: 1000Диаметр, мм: 200Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии1010х150х150Длина, мм: 1000Диаметр, мм: 150Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии200х1000Длина, мм: 200Диаметр, мм: 1000Посадочный диаметр, мм: 20
Шнеки для мотобура для льда в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2485 до 9596 рублей. Более 6 наименований. Товар можно купить у нас on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в нашем офисе. Оформить заказ на сайте просто - нажмите кнопку "в корзину" и товар добавится в вашу корзину, далее заполните контактную информацию. После заполнения заявки менеджер компании свяжется с вами и уточнит все оставшиеся детали заказа, также есть возможность заказать доставку или оформить самовывоз из магазина.