Шнеки для мотобура 100 мм
Найдено: 10 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 2 590 ₽810х100х100Длина, мм: 800Диаметр, мм: 100Посадочный диаметр, мм: 20
- 1 315 ₽1000х100Длина, мм: 1000Диаметр, мм: 100Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии100х800, 600Длина, мм: 800Диаметр, мм: 100Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии800х100Длина, мм: 800Диаметр, мм: 100Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличииДлина, мм: 800Диаметр, мм: 100Посадочный диаметр, мм: 20
- Нет в наличии916х100х22Длина, мм: 916Диаметр, мм: 100Посадочный диаметр, мм: 22
- Нет в наличииДлина, мм: 550Диаметр, мм: 100
- Нет в наличии900х100Длина, мм: 900Диаметр, мм: 100
- Нет в наличии100х100х900Длина, мм: 900Диаметр, мм: 100
- Нет в наличииДлина, мм: 760Диаметр, мм: 100
Шнеки для мотобура 100 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 до 2590 рублей. Более 10 наименований. Товар можно купить у нас on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в нашем офисе. Оформить заказ на сайте просто - нажмите кнопку "в корзину" и товар добавится в вашу корзину, далее заполните контактную информацию. После заполнения заявки менеджер компании свяжется с вами и уточнит все оставшиеся детали заказа, также есть возможность заказать доставку или оформить самовывоз из магазина.