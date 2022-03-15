Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шнек Elitech 0809.010200 (100 мм)
5.0
2
Найти аналог
Шнеки
    Шнек Elitech 0809.010200 (100 мм)
    Арт. X190399136
    5.0
    2
    Шнек Elitech 0809.010200 (100 мм)
    Шнек Elitech 0809.010200 (100 мм)
      Шнек Elitech 0809.010200 (100 мм)
      Шнек Elitech 0809.010200 (100 мм)

      Шнек Elitech 0809.010200 (100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190399136
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		800
      Диаметр, мм
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Шнек для грунта Elitech представляет собой режущий винт, который устанавливается на мотоблок и применяется для создания отверстий в грунте шириной до десяти сантиметров и глубиной до восьмидесяти. Отверстия могут быть разного назначения в зависимости от работ, производимых на земле: посадка деревьев, создание небольших скважин, формирование углублений для установки столбов и знаков. Шнек обладает достаточной жесткостью и устойчивостью к изнашиванию, что позволяет использовать его на грунте разной твердости. Купить Шнек ELITECH 0809.010200 для комплектации мотобура будет отличным решением, ведь это устройство значительно упрощает земельные работы.

        Преимущества мотобура Elitech шнеков:

        • Прочный;
        • Эффективный;
        • Практичный.

        Комплектация:

        • Шнек;
        • Упаковка.