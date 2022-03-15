Шнек Elitech 0809.010200 (100 мм)
Арт. X190399136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|800
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Диаметр, мм
|100
Шнек для грунта Elitech представляет собой режущий винт, который устанавливается на мотоблок и применяется для создания отверстий в грунте шириной до десяти сантиметров и глубиной до восьмидесяти. Отверстия могут быть разного назначения в зависимости от работ, производимых на земле: посадка деревьев, создание небольших скважин, формирование углублений для установки столбов и знаков. Шнек обладает достаточной жесткостью и устойчивостью к изнашиванию, что позволяет использовать его на грунте разной твердости. Купить Шнек ELITECH 0809.010200 для комплектации мотобура будет отличным решением, ведь это устройство значительно упрощает земельные работы.
Преимущества мотобура Elitech шнеков:
- Прочный;
- Эффективный;
- Практичный.
Комплектация:
- Шнек;
- Упаковка.