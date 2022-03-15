Шнек Elitech 0809.010200 (100 мм)

Шнек для грунта Elitech представляет собой режущий винт, который устанавливается на мотоблок и применяется для создания отверстий в грунте шириной до десяти сантиметров и глубиной до восьмидесяти. Отверстия могут быть разного назначения в зависимости от работ, производимых на земле: посадка деревьев, создание небольших скважин, формирование углублений для установки столбов и знаков. Шнек обладает достаточной жесткостью и устойчивостью к изнашиванию, что позволяет использовать его на грунте разной твердости. Купить Шнек ELITECH 0809.010200 для комплектации мотобура будет отличным решением, ведь это устройство значительно упрощает земельные работы.

Преимущества мотобура Elitech шнеков:

Прочный;

Эффективный;

Практичный.

Комплектация: