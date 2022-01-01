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Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800
Арт. О00000040070
- Персональная скидка
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800
Арт. О00000040070
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|800
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Диаметр, мм
|200
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- Шнек PATRIOT 742004456 предназначен для формирования отверстий в грунте диаметром 20 cм. Двойная спираль без труда справится с бурением в самом твердом грунте.
Преимущества
- Два режущих элемента быстро проникают в землю, которая, в свою очередь, выходит вверх по винту
- Шнек изготовлен из высокопрочной стали
- В случае износа ножей предусмотрена возможность их замены