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Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800
3 809 ₽
Шнеки
  • Персональная скидка
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800
Арт. О00000040070
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800
  • Персональная скидка
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800

Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800

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3 809 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040070

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Длина, мм
800
Диаметр, мм
200
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 809 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Шнек PATRIOT 742004456 предназначен для формирования отверстий в грунте диаметром 20 cм. Двойная спираль без труда справится с бурением в самом твердом грунте.

    Преимущества

    • Два режущих элемента быстро проникают в землю, которая, в свою очередь, выходит вверх по винту
    • Шнек изготовлен из высокопрочной стали
    • В случае износа ножей предусмотрена возможность их замены