Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 200B 742004456, 200х800

Преимущества

Два режущих элемента быстро проникают в землю, которая, в свою очередь, выходит вверх по винту

Шнек изготовлен из высокопрочной стали

В случае износа ножей предусмотрена возможность их замены

Шнек PATRIOT 742004456 предназначен для формирования отверстий в грунте диаметром 20 cм. Двойная спираль без труда справится с бурением в самом твердом грунте.